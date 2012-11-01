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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

عبدالهی زاده:

120 نفر از متصدیان صنوف فاروج گواهینامه بهداشتی دریافت کردند

120 نفر از متصدیان صنوف فاروج گواهینامه بهداشتی دریافت کردند

فاروج - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول بهداشت اصناف شهرستان فاروج گفت: از زمان راه اندازی آموزشگاه بهداشت اصناف در این شهرستان، 120 نفر از متصدیان صنوف فاروجی موفق به دریافت گواهینامه بهداشتی شده اند.

هدی عبدالهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آموزشگاه بهداشت اصناف شهرستان فاروج به همت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان از مهر ماه سال گذشته فعالیت خود را در شهر فاروج آغاز کرده، افزود: در این آموزشگاه تاکنون شش دوره آموزشی برای متصدیان صنوف این شهرستان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع این دوره ها 154 نفر از فعالان مراکز تهیه و تولید، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نیز دیگر متصدیان مراکز مشابه شهرستان فاروج شرکت کرده اند، اظهار داشت: در پایان این دوره ها و پس از برگزاری آزمون در مجموع 120 نفر از متقاضیان موفق به دریافت گواهینامه بهداشت عمومی با اعتبار سه ساله شدند.

عبدالهی زاده در مورد مواد آموزشی این دوره ها تصریح کرد: تدریس اصول مربوط به بهداشت مواد غذایی، بیماری های مشترک بین دام و انسان، اصول کمک های اولیه، قوانین و مقررات، بیماری های روده ای، بهداشت آب و فاضلاب و آلودگی های محیط و گندزداها از جمله اصول آموزشی این دوره ها بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آئین نامه اجرایی قانون اصلاحیه ماده 13(قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین واعلام کرده است، گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت کنند.
 

کد مطلب 1733787

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