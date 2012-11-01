صدای باران جایزه طلایی جشنواره فیلم چین را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه "صدای باران" به کارگردانی "جلال ساعدپناه" و به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران و با حضور این فیلمساز سنندجی، بعد از کسب جوایز متعدد در جشنواره های مختلف جهان، به نمایندگی از سینمای ایران در بخش رقابتی چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم آسیایی چین در سالن آمفی تئاتر دانشگاه سینمایی شهر هانگژو در کشور چین به نمایش درآمد و مورد استقبال خوب تماشاگران قرار گرفت و توانست جایزه طلایی این جشنواره را بدست آورد.

اعضای هیئت داروان این جشنواره که "پیچی چیائو" تهیه کننده از تایوان، "فانگ لی" کارگردان از چین و "هاتا ایومی" منتقد و نویسنده سینما از ژاپن در هنگام دادن جایزه به "جلال ساعدپناه" در مورد فیلم کوتاه "صدای باران" عنوان کردند: میزانسن، تعلیق در سکانس ها و همچنین کارگردانی و بازی بازیگران این فیلم خیلی خوب بود.

جشنواره بین المللی فیلم آسیایی چین با حضور فیلم هایی از کارگردانان کشورهای ایران، ژاپن، تایوان، ترکیه، بلژیک، هنگ کنگ، آلمان، چین و اقلیم کردستان عراق در شهر هانگوی چین برگزار شد.

فیلم کوتاه "صدای باران" در آخرین حضور بین المللی خود و با حضور کارگردان آن، در بخش رقابتی سومین دوره جشنواره "یک کشور، یک فیلم" در کشور فرانسه به نمایش درآمد و با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شد و توانست بیشترین آرا را به دست آورد و جایزه بهترین فیلم این جشنواره را از میان 47 فیلم اروپایی، آسیایی و آمریکایی از آن خود کند.

این جشنواره با نمایش 47 فیلم‌ کوتاه داستانی، انیمیشن، مستند و تجربی از کارگردان 47 کشور جهان در دهکده "آپچت" در نزدیکی شهر کلرمون فران در کشور فرانسه برگزار شد.

برپایی نمایشگاه عکس گروهی پرتره در سنندج

نمایشگاه گروهی عکس پرتره توسط جمعی از هنرمندان و عکاسان جوان کردستانی در نگارخانه ارشاد سنندج برپا شد.

سرپرست این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه تعداد 52 قطعه عکس به صورت سیاه و سفید و در اندازه های 45×30 و 70×50 به نمایش گذاشته شده است.

مسعود مرادسلیمی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن پرتره های گوناگون مردم و معرفی هنرمندان جوان است، افزود: در این نمایشگاه آثار عکاسانی همچون اسعد قربانی، امید شفیعی، انوشیروان خداکرمی، بختیار صمدی، بهزاد شکیبا، بهزاد بی نیاز، بهنار بدخشان، جلال داسار، جمشید فرجوند فردا، احمد تکیه خواه، رضا نوری، ژینا مدرس گرجی، سارا رنجکش، سامان پاسیان، سحر بهبودی، سروه نادری، سوما پناهی، سوما یگانه فر، ابراهیم تخت بینا، سینا یاوری راد، شایان زینت زاده، مونا بهشتی، صباح پرسته، عماد افتخاری، فخرالدین ایوبی، کاوه زکریایی، شتاو خاطری، لیلا حاج میرزایی، مسعود مرادسلیمی، مهدی توکلی، وریا گلزاریان، هستی صفری و ئاریز قادری در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.