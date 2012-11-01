هفتمین جشنواره استانی فیلم و عکس "‍ژیار" در سنندج برگزار می شود

حمیدرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقفه ایجاد شده در برگزاری جشنواره ژیار اظهار داشت: با توجه به نرسیدن آثار برخی از هنرمندان و درخواست های آنان این جشنواره با کمی تاخیر در بهمن ماه امسال به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سنندج برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره به منظور ارتقای سطح آگاهی، تجربه و بینش فیلم سازان کوتاه و مرور آثار یکساله آنها، همچنین شناسایی و معرفی استعدادهای جوان و ارج نهادن به تولیدات فاخر با نگاه به بسط و تعمیم ارزش های والای دینی و هویتی، تحکیم خانواده، امید، عدالت و فرهنگ شهادت و دفاع مقدس برگزار می شود.

دبیر جشنواره فیلم و عکس "ژیار" به ارسال بیش از 90 اثر در بخش فیلم به این جشنواره اشاره کرد و ادامه داد: 43 اثر از این تعداد بعد از بررسی های اولیه به بخش مسابقه راه یافته است.

گوهری یادآور شد: 330 اثر در بخش عکس نیز از سوی هنرمندان به این جشنواره ارسال شده است که 43 اثر آن در بخش مسابقه به رقابت خواهند پرداخت.

وی همچنین از ارسال 21 فیلم نامه به جشنواره خبرداد و بیان کرد: 10 اثر از این تعداد به بخش مسابقه جشنواره راه یافته است.

دبیر جشنواره فیلم و عکس "ژیار" دفاع مقدس، عاشورای حسینی، ماه محرم و صفر، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فیلم اولی های، محیط زیست و آزاد را از موضوعات آثار ارسالی به هشتمین جشنواره ژیار عنوان کرد.

گوهری گفت: در این جشنواره در 16 بخش مختلف از جمله بهترین کارگردانی، بهترین تدوین، بهترین تصویربرداری، بهترین صدابرداری، بهترین صداگذاری، بهترین تحقیق، بهترین فیلم‌نامه، بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم داستانی، بهترین فیلم پویانمایی، بهترین فیلم تجربی، بهترین فیلم به معنای مطلق، بهترین فیلم بخش اولی ها، بهترین فیلم مسابقه ویژه دفاع مقدس، بهترین فیلم بخش محیط زیست و بهترین فیلم تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تقدیر می شود.

وی با انتقاد از عدم حمایت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از این جشنواره استانی افزود: مصوب شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان جایزه بهترین اثر با موضوع سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تامین کند که متاسفانه در این راستا اقدامی انجام نداده اند.

دبیر جشنواره فیلم و عکس "ژیار" از هماهنگی های لازم برای حضور "مریم بوبانی" و "فرامرز صدیقی" از بازیگران موفق کشوری در این جشنواره خبرداد و اظهار داشت: به منظور افزایش بیش از پیش مراودات با شمال عراق برنامه ریزی های مناسب برای حضور پنج نفر از بازیگران کردستان عراق نیز به عمل آمده است.