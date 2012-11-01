  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

میمنت آبادی:

توجه به قرآن مهمترین عامل انسجام مسلمانان در عرصه های مختلف جامعه جهانی است

توجه به قرآن مهمترین عامل انسجام مسلمانان در عرصه های مختلف جامعه جهانی است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: مهمترین مساله ملت ها و دولت های اسلامی، توجه به عزت قرآنی است که باعث انسجام مسلمانان درباره توطئه های استکبار جهانی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد میمنت آبادی در مراسم افتتاحیه جشنواره قرآنی مدهامتان با بیان اینکه توجه به آموزه های معجزه پیامبر اکرم(ص) چراغ راهنمای جهان اسلام است، اظهار داشت: امروزه قدرت تاثیر گذاری قرآن کریم به مثابه جان بر کالبد نهادهای انسانی است که خود واجد تحولات عمیق و نو به نو در ماهیت و ارکان و اجرای ساختاری شده است و غفلت و تغافل در شناخت به همگام کلام خدا، اساسی ترین تهدید را متوجه حیات نهادها و نظام های بشری می کند.

وی افزود: پاسخ علم سیاست اگر چه در جای خود موسع است، اما در پوشش پیکره عظیم پاسخ ها و مشکلات چند وجهی مجموعه متنوع جامعه جهانی مسلمین، در برابر واژه جامعتر و پوپاتر قرآنی، عزت نارسا است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان به معنای عزت در قرآن کریم اشاره کرد و آن را منطبق و متناسب با شئون مختلف مادی و معنوی انسانی دانست که با عنایت به جهات معنوی و مقدس آن نظیر عقبی نگری و عدالت، از شئون عاجل حیات بشری نیز بالا می رود.

میمنت آبادی ادامه داد: منظوراز اقتدار عزت، بر خلاف مفهوم نسبی قدرت، بدان جهت که ناظر بر حقیقت هر دو بعد مادی و معنوی انسان است واجد پویایی و پایایی و مستظهر به حکمت است.

وی یادآور شد: ‌بی تردید عزت، امنیت و اقتدار ملل مسلمان منوط به ارتقا بایسته روابط و ایجاد نهادهای بین الملل کارآمد اسلامی است و تحقق این مهم، وابسته به عنصری بنیادین شکل گیری سطح شایسته ای از بستر فرهنگی و معنوی است که فقط و فقط با محوریت و در پرتو جامعیت اعجازین قرآن حکیم حاصل می شود.

کد مطلب 1733794

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها