  1. جامعه
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

افزایش سن و ابتلا به عفونت از عوامل زمینه ساز مننژیت

افزایش سن و ابتلا به عفونت از عوامل زمینه ساز مننژیت

یک متخصص مغز و اعصاب گفت:افزایش سن و ابتلا به عفونت را از عوامل زمینه ساز مننژیت عنوان کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر علی شعیبی با اشاره به اینکه در مننژیت پرده های مننژ که اطراف مغز را احاطه کرده اند دچار عفونت می شوند اظهار داشت: ضربه خوردن به سر، سابقه عمل جراحی اعصاب و سابقه عفونت های مختلف به ویژه ریه، گوش و یا سینوس از جمله عواملی است که می تواند زمینه ساز ابتلا به بیماری مننژیت باشد.

وی با بیان اینکه بیماری مننژیت در سالهای ابتدای زندگی و دوران پیری بیش از دیگر زمان عمر بروز می کند خاطر نشان کرد: بیماری مننژیت انواع مختلفی مانند مننژیت های قارچی، ویروسی و یا باکتریال دارد که بسته به نوع عامل ایجاد کننده علائم آن متفاوت است.

وی با بیان اینکه مننژیت های باکتریال از دیگر انواع مننژیت ها خطرناک تر است اظهار داشت: علائم ابتلا به این نوع از مننژیت سردرد، تهوع، تب، ترس از نور، بد شدن حال عمومی و گاهی تشنج است.

این متخصص و استاد دانشگاه افزود: علائم مشترک در بین تمامی انواع مننژیت شامل تب و سردرد، سفتی گردن، گیجی و خواب آلودگی است که ظرف 24 تا 48 ساعت افزایش یافته و ممکن است مرگبار بشود.

وی با اشاره به روش های پیشگیری از این بیماری تاکید کرد: اولین و مهمترین راهکار پیشگیری از مننژیت پرهیز از انجام کارهایی است که سبب بروز ضعف در سیستم ایمنی شود.

کد مطلب 1733795

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