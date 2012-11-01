افزایش سن و ابتلا به عفونت از عوامل زمینه ساز مننژیت

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر علی شعیبی با اشاره به اینکه در مننژیت پرده های مننژ که اطراف مغز را احاطه کرده اند دچار عفونت می شوند اظهار داشت: ضربه خوردن به سر، سابقه عمل جراحی اعصاب و سابقه عفونت های مختلف به ویژه ریه، گوش و یا سینوس از جمله عواملی است که می تواند زمینه ساز ابتلا به بیماری مننژیت باشد.

وی با بیان اینکه بیماری مننژیت در سالهای ابتدای زندگی و دوران پیری بیش از دیگر زمان عمر بروز می کند خاطر نشان کرد: بیماری مننژیت انواع مختلفی مانند مننژیت های قارچی، ویروسی و یا باکتریال دارد که بسته به نوع عامل ایجاد کننده علائم آن متفاوت است.

وی با بیان اینکه مننژیت های باکتریال از دیگر انواع مننژیت ها خطرناک تر است اظهار داشت: علائم ابتلا به این نوع از مننژیت سردرد، تهوع، تب، ترس از نور، بد شدن حال عمومی و گاهی تشنج است.

این متخصص و استاد دانشگاه افزود: علائم مشترک در بین تمامی انواع مننژیت شامل تب و سردرد، سفتی گردن، گیجی و خواب آلودگی است که ظرف 24 تا 48 ساعت افزایش یافته و ممکن است مرگبار بشود.

وی با اشاره به روش های پیشگیری از این بیماری تاکید کرد: اولین و مهمترین راهکار پیشگیری از مننژیت پرهیز از انجام کارهایی است که سبب بروز ضعف در سیستم ایمنی شود.