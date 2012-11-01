برنامه های دینی و قرآنی اساس فعالیت های زندان های کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد الله گرجی زاده در حاشیه بازدید مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان از زندان مرکزی شهرستان سنندج اظهار داشت: گسترش و توسعه این برنامه ها ضامن بازگشت سعادتمندانه افراد به جامعه و عدم بازگشت مجدد به زندان می شود.

وی افزود: توجه ویژه به آموزش مهارت های زندگی و همچنین آموزش های فنی و حرفه ای در زندان ها می تواند زمینه را برای ایجاد اشتغال و کسب مهارت مددجویان فراهم کند که در این صورت ما شاهد قرار گرفتن افراد در مسیر صحیح زندگی هستیم.

مدیرکل زندان های کردستان حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی زندانیان را لازمه تاثیر پذیری برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان ها دانست و ادامه داد: برگزاری دوره های مختلف آموزشی در این زمینه برای پرسنل، ما را در رسیدن به این هدف متعالی یاری کرده است.

توجه به برنامه های دینی و قرآنی راه سعادت و خوشبختی را برای مددجویان زندان فراهم می کند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در این بازدید بیان کرد: توجه ویژه به برنامه های دینی و قرآنی در زندان و ندامتگاه های استان راه سعادت و خوشبختی را به روی افراد به خطا رفته می گشاید.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری یادآور شد: تلاش فراگیر و جامع مسئولان در راستای اصلاح و تربیت مددجویان ستودنی است که این مهم پیامدهای بسیار ارزشمندی را در اجتماع به همراه خواهد داشت.

وی گفت: توجه ویژه به برنامه های دینی و قرآنی در زندان و ندامتگاه های استان راه سعادت و خوشبختی را به روی افراد به خطا رفته گشوده و این بیانگر تاثیرات مهم والای کلام و برنامه های الهی است.