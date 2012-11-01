ارتقای سرانه ورزشی شهرستان دهگلان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در حاشیه بازدید از طرح های ورزشی شهرستان دهگلان که مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان نیز حضور داشت، با اشاره به اینکه احداث دو سالن ورزشی مخصوص خواهران و برادران در این شهرستان از انتظارات مردم و از مصوبات دور سوم سفر است، خواستار تامین اعتبار برای اجرای این دو طرح ورزشی مهم شد.

وی افزود: ضعف پیگیری دستگاه های متولی امر و عدم تحقق برخی از مصوبات سفرهای هیئت دولت به ویژه در حوزه ورزش موجب نگرانی مردم منطقه شده است.

فرماندار دهگلان توجه به ورزش و ارتقاء سرانه ورزشی شهرستان را یک امر ضروری دانست و اظهار داشت: هم‌ اکنون 11 روستا برای احداث و ساخت سالن های ورزشی شناسایی و پیشنهاد شده اند که باید مسئولین پیگیر جذب اعتبارات و شروع عملیات احداث آن شوند.

رضائی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سال 91 سال توسعه ورزش در دهگلان نامگذاری شده که مسئولین باید برای تحقق این شعار تلاش بیشتری داشته باشند.

وی یادآور شد: در شهرستان دهگلان در سفر دور دوم سفر هیئت دولت و رئیس جمهور به استان کردستان ساخت سه طرح بزرگ ورزشی در این شهرستان به تصویب رسید که عملیات اجرایی آنها در حال انجام است.

فرماندار دهگلان با اشاره به اجرای طرح های مختلف عمرانی برای عمران و آبادانی شهرستان گفت: در حال حاضر در سایه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان، شهرستان دهگلان به یک کارگاه عمرانی برای توسعه هر چه بیشتر شهرستان تبدیل شده است.

رضائی افتتاح و بهره برداری از شش زمین ورزشی روباز را از برکات سفر رهبری دانست که هم اکنون این طرح ها اجرایی و به بهره برداری رسیداند.

مدیریت ورزش شهرستان دهگلان ساماندهی می شود

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان نیز در این بازدید از ثبات مدیریت ورزش شهرستان دهگلان تا هفته آینده خبرداد و بیان کرد: کمبود نیروی انسانی و نبود مدیریت عامل اصلی نابسمانی در ورزش شهرستان دهگلان است.

مهران تیشه گران افزود: به پیشنهاد فرماندار نیروی توانا و مستعد در ورزش از هفته آینده سکان ورزش شهرستان دهگلان را در دست می گیرد.

وی کند شدن عملیات اجرایی پروژه های ورزشی شهرستان دهگلان را بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی عنوان کرد و اظهار داشت: با مذکراتی که با پیمانکاران شده است عملیات اجرای پروژه های ورزشی شهرستان دهگلان در آینده نزدیک شروع شده و اعتبارات مورد نیاز نیز تامین می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان شهرستان دهگلان را یکی از شهرستان های مستعد و موثر در ورزش استان دانست و گفت: حضور جوانان این شهرستان در تیم های ملی از جمله کشتی و کاراته و فوتبال می طلبد که در حمایت از چنین جوانان تمام زیر ساخت های ورزشی در این شهرستان مهیا و تامین شود.

تیشه گران در پایان یادآور شد: ساخت استخر شنا، سالن سقف کوتاه، سکوی تماشاچیان از جمله طرح هایی است که اکنون در حال اجرا است و بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کار ساخت دو سالن ورزشی مخصوص خواهران و برادران نیز در حال حاضر راکد است.