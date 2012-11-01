"همیار معروف" از ماه محرم وارد مدارس ورامین می شود

مجتی عرب عامری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح همیار معروف برای سیستم آموزش و پرورش است، آموزشها را بهتر است از دوره ابتدایی و راهنمایی شروع کرد، مدرسه محلی برای تبیین مسائل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی است چون در این زمان یادگیری دانش آموز به بهترین نحو صورت می گیرد.

وی افزود: در سالهای گذشته تجربه همیار پلیس را داشته ایم که اگر فرزندی در ماشین باشد و پدر یا مادر تخلفی کنند، بچه به آنها تذکر می دهد.

امر به معروف و نهی از منکر از فرایض بزرگ الهی است

رئیس آموزش و پرورش ورامین بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر از فرایض بزرگ الهی است به لحاظ اینکه باید در آموزش و پرورش به امر به معروف توجه و به این موضوع پرداخته شود.

وی ادامه داد: تصمیم گرفتیم در مدارس طرحی مانند طرح همیار پلیس اجرا کنیم به نام "همیار معروف"؛ در این طرح، معروفها را به دانش آموزان یاد داده می شود تا دانش آموزان به عنوان همیار معروف هر کجا در رفتار افراد اشکال و ایرادی دیدند، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

این مسئول تصریح کرد: مثلاً دانش آموزان اگر ایرادی از برادر بزرگتر، مادر، پدر یا از افراد در جامعه دیدند به آنها تذکر دهند؛ زمانی که دانش آموز به پدر و مادر خود اشتباهات را یادآوری کند موضوع برای دانش آموز نهادینه می شود.

وی اضافه کرد: طرح همیار معروف قرار است از اول ماه محرم که هفته امر به معروف و نهی از منکر را در پیش داریم، اجرا شود.

باید ظرفیتهای ایجاد شده در منطقه اطلاع رسانی شود

عرب عامری عنوان داشت: باید ظرفیتهای ایجاد شده در منطقه اطلاع رسانی شود؛ امسال پنج پایگاه حجاب برتر در ورامین ایجاد شده است که در این طرح از والدین خواستیم دانش آموزان با چادر به مدرسه بیایند.

وی افزود: مسلمان هستیم و بهتر است از حجاب برتر استفاده کنیم؛ در این پنج مدرسه با والدین صحبت شد تا بدون ایجاد فشار و ناراحتی با انگیزه و اشتیاق، مشتاقانه دانش آموزان در مدارس با چادر حضور پیدا کنند.

رئیس آموزش و پرورش ورامین اظهار داشت: این دانش آموزان وقتی با چادر به مدارس بیایند در شهر با چادر هستند که اثر مثبت و پایه ای دارد و استفاده از چادر در وجود دانش آموزان نهادینه می شود.

30 برنامه در روز دانش آموز

وی ادامه داد: برای بحث 13 آبان آموزش و پرورش ورامین غیر از راهپیمایی نزدیک به 30 برنامه دارد که تمام اقدامات لازم را برای راهپیمایی انجام داده است؛ به دانش آموز علاوه بر اینکه در بعد فیزیکی و مادی باید توجه شود در بعد معنوی نیز باید به آنها فکر کرد.

این مسئول بیان کرد: در ایام هفته بسیج دانش آموزی با تمام مدارس و مدیران صحبت شده که یک همایش دانش آموزی برای 13 آبان و ریشه 13 آبان که غدیر خم است، برگزار کنند و از مبلغان و سخنرانان در این مراسم دعوت شود.

وی اضافه کرد: دیدار با خانواده شهدا، توجیه مدیران، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز که این یادواره اقدام کمی نیست؛ یکهزار دانش آموز در این مراسم در بعد معنوی با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا می شوند که این مراسم در هفته جاری برگزار می شود.

مراسم متمرکز و غیرمتمرکز در سطح مدارس ورامین

عرب عامری تصریح کرد: آموزش و پرورش ورامین مراسم مختلفی را متمرکز و غیرمتمرکز در سطح مدارس دارد، تئاتر انقلاب با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته بسیج دانش آموزی در مدارس اجرا خواهد شد.

وی افزود: گلباران مزار شهدا، صبحگاه های دانش آموزی در مدارس، حضور مبلغان در مدارس، برنامه ریزی برای راهپیمایی، دعوت و سهمیه بندی مدارس، حضور گسترده دانش آموزان در نماز جمعه و راهپیمایی 13 آبان که مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است از دیگر برنامه های اداره آموزش و پرورش ورامین است.

رئیس آموزش و پرورش ورامین تأکید کرد: تجلیل و تکریم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از برنامه هایی است که اجرا خواهیم کرد و مهمترین هدفمان این است که دانش آموزان با غدیر، 13 آبان، بسیج و شهید و شهادت آشنا شوند زیرا آنها هستند که در آینده کشور را اداره می کنند.

آشنایی با فرقه های نوظهور

وی ادامه داد: جلسه ای برای مدیران سه دوره تحصیلی برگزار شد که راجع به آشنایی با فرقه های نوظهور بود و پاسخ به پرسش مدیران در رابطه با این موضوع، توسط امام جمعه موقت ورامین صورت گرفت.

عرب عامری اظهار داشت: بروشوری تهیه شده است که "چرا مرگ بر آمریکا"؟ و "چرا ایران با آمریکا مبارزه می کند"؟ که به دانش آموزان در این هفته داده می شود تا آنها بیشتر با مبنای مقاومت و دفاع مقدسی که همچنان داریم، آشنا شوند و اختتامیه مسابقه دشمن شناسی روز یکشنبه برگزار می شود که اینها اقداماتی در دستور کار آموزش و پرورش است تا مراسم هفته بسیج دانش آموزی و 13 آبان با بهترین نحو در مدارس برگزار شود.