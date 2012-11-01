عید سعید غدیر روز یأس و ناامیدی کفار است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قرآن بهترین معرف غدیر و تبیین کننده جایگاه والای غدیر در اسلام است و هر مسلمانی با استناد به آیات نورانی قرآن کریم در پاس‌ داشت غدیر و دستاوردهای نورانی آن باید کوشش کند.

وی بیان کرد: از منظر قرآن کریم روز غدیر روز یاس و ناامیدی مطلق کفار به شمار می آید و قرآن کریم ابلاغ ولایت و امامت حضرت علی(ع) به عنوان امیرالمومنین و جانشین پیامبر را به عنوان اکمال دین و اتمام نعمت تلقی فرمودند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: خداوند به پیامبرش گوشزد فرموده که اگر این امر ابلاغ نشود مثل این است که پیامبر رسالت نورانی خویش را انجام نداده است.

حجت الاسلام صفی یاری افزود: پیامبر اعظم (ص) مسئله جانشینی و خلافت امیرالمؤمنین، علی ابن ابی طالب (ع) را پس از مراسم معنوی حج و به تعبیر خود حضرت پس از پاک شدن مردم از گناه و آمادگی معنوی برای پذیرش چنین مطلبی اعلام فرمودند.

وی در پایان گفت: غدیر متعلق به شیعه نیست و به همه مسلمانان جهان تعلق دارد و همه باید در بزرگداشت این حماسه قرآنی که پیوند قرآن و عترت را محقق می سازد کوشش کنند.