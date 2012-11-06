بازگشایی بسته جدید تامین مالی خارجی/ جزئیات استفاده از فاینانس چین

مجید نامجو در گفتگو با مهر در خصوص برنامه ریزی وزارت نیرو برای استفاده از فاینانس چین در انجام پروژه های بزرگ این وزارتخانه، گفت: در حال حاضر در این قالب توانسته ایم از ظرفیت فاینانس چین در طرح ها و پروژه های حوزه نیرو به خوبی استفاده کنیم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تاکنون برای استفاده 3 پروژه داخلی، LC باز شده است و از فاینانس چین استفاده خواهد شد، اظهار داشت: از این طریق با تامین مالی های جدید صورت گرفته، اجرای برخی پروژه ها در حال پیشرفت است.

نامجو با اشاره به سد رودبارلرستان که با انجام صورت وضعیت منابع مالی جدیدی را نیز دریافت کرده است، ادامه داد: 2 پروژه دیگر نیز در این بخش در دستور کار است که برنامه های مربوط به عملیاتی شدن آنها نیز در دست است.

وی خاطر نشان کرد: به صورت کلی کار انجام فاینانس خارجی برای پروژه ها، کاری سخت و پیچیده است و باید موافقت بانک های خارجی نیز دریافت شود.

وزیر نیرو علاوه بر لزوم دریافت موافقت بانک های خارجی برای انجام فاینانس، بر اخذ موافقت بیمه های خارجی نیز تاکید کرد و گفت: همچنین باید موافقت بانک مرکزی ایران را هم در تامین مالی خارجی داشته باشیم.

نامجو تاکید کرد: علاوه بر موارد فوق، روابط بانکی بین دو کشور نیز باید تنظیم شده باشد تا بتوانیم از فاینانس خارجی در ارتباط با تامین مالی پروژه های آب و برق وزارت نیرو استفاده کنیم.

وی بیان داشت: تاکنون پروسه این کار سنگین بوده است و کمتر از 2 تا 3 سال نتوانسته ایم یک پروژه فاینانس خارجی را در وزارت نیرو ببندیم، اما اگر فرایندهایی که دنبال می کنیم منجر به ایجاد تسهیل در کار شود؛ قطعا این زمان کوتاه تر نیز خواهد شد و ما می توانیم بهتر از تامین مالی خارجی در طرح های بزرگ سرمایه بر داخلی در بخش آب و برق استفاده کنیم.