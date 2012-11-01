چهره واقعی آمریکا در سال 58 به دست جوانان ایران نمایان شده است

حسین غریب در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری راهپیمایی 13 آبان در چناران اشاره و اظهارکرد: حضرت امام راحل این روز را انقلابی دیگر نامیدند و این روز را جزء خاطره انگیزترین روزها و روز تقابل حق و باطل می دانستند.

وی ادامه داد: استکبار باعث تخریب روحیه نشاط و بالندگی عمومی کشورها و غارت امکانات مادی و معنوی کشورهای جهان سوم می شود و هیچ زمان آمریکا به عنوان سردمدار استکبار جهانی در برخورد با ایران اسلامی عادلانه و برابر تعامل نکرده است.

غریب بیان داشت: کشورهایی که در برابر استکبار جهانی آسیب دیده و می بینند به خاطر عدم توجه به ملت ها و توانمندیهای مادی و معنوی خودشان است و آنان باید از مقاومت و ایستادگی ایران در مقابله با آمریکا سر مشق بگیرند.

بخشدار مرکزی چناران افزود: ایران بعد از پیروزی انقلاب نه تنها جزء کشورهای مقاوم بلکه سردمدار جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی بوده و دلیل آن هم تکیه بر حفظ ارزشهای اسلامی و وحدت همه ملت ایران از هر طایفه و نژاد بوده که ضرورت دارد این وحدت کلمه حفظ و مراقبت شود.