سد شهریار نقش مهمی در رسوب گیری سد سفید رود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح پنجشنبه در آیین افتتاح بزرگترین سد دو قوسی شمالغرب کشور در جمع خبرنگاران ابراز داشت:سد شهریار در آینده کارکردهای ویژه ای از خود نشان خواهد داد.

وی اظهار داشت: سد شهریار ،حجمی بالغ بر 700 میلیون متر مکعب دارد که نقش مهمی در رسوب گیری سد سفید رود خواهد داشت.

رئیس جمهور اسلامی ایران ضمن تبریک عید سعید غدیر خم گفت: سد شهریار نقش مهمی در تامین آب مورد نیاز حوزه های صنعتی،کشاورزی و آشامیدنی استان های گیلان ،آذربایجان شرقی و زنجان خواهد داشت.



احمدی نژاد در ادامه سخنان خود ابراز داشت: سد سفید رود نیز نقش بسیار قابل توجهی در کشاورزی منطقه دارد ولی بنابه موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد رسوبات زیادی را وارد آب می کند که سد شهریار می تواند در رسوب گیری سد سفید رود موثر باشد.



وی ضمن ابراز این مطلب که سد شهریار یکی از سدهای زیبا و کارآمد کشور است، ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نه چندان دور ، نیروگاه های این سد عظیم نیز به بهره برداری خواهد رسید.



احمدی نژاد در پایان سخنان خود ابراز داشت: خوشحالم که این سد به نام مردم شهریار نام گرفته اگر چه شان و منزلت آنها بالاتر است و این مناسبت که در آستانه عید غدیر این سد با عنوان شاعر شعر 'علی ای همای رحمت' نامگذاری شده بدون حکمت نیست.