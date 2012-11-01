چهارمین همایش "حدیث باب عشق" در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری اظهار داشت: در این همایش شعرای مطرح منطقه به ویژه استاد "کلامی" شاعر بزرگ زنجان به مدیحه سرایی می پردازد.

وی افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان از ابتدای سال جاری تا کنون سه همایش حدیث باب عشق در مناسبت های مختلف مذهبی در سنندج برگزار کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: این همایش ها به همت اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان و همکاری کانون مداحان و شعرای آیینی استان برگزار می شود.

کارگاه آموزشی "شناخت نحله های انحرافی" در قروه برگزار می شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه از برگزاری کارگاه آموزشی شناخت نحله های انحرافی با حضور استاد "دریاه زاده" در شهرستان قروه خبرداد.

حجت الاسلام علی رستمی گفت: این کارگاه آموزشی با حضور مبلغین، مبلغات و روحانیون، فعالان دینی مذهبی، مسئولین کانون ها و هیئت های مذهبی با حضور استاد "دریا زاده" از اساتید حوزه علمیه و دانشگاه برگزار می شود.

وی کارگاه آموزشی نحله های انحرافی را بسیار مهم دانست و افزود: امروز در عصر حاضر با توجه به گسترش فرقه های نو ظهور و عرفان های کاذب تمایل جوانان به این سمت زیاد است و باید تلاش کرد تا عرفان حقیقی و واقعی را به نسل جوان معرفی کرد تا سره از ناسره و زشت از زیبا تشخیص داده شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه اظهار داشت: دوره های آموزشی اقشار تاثیر گذار، 20 گفتمان دینی برای جوانان و نحله های انحرافی با موضوع فرقه های ضاله وهابیت در این شهرستان برگزار شده است.

رسانه ها عامل اصلی در شناسایی آسیب‌های اجتماعی هستند

معاون امنیتی اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان قروه در جمع جوانان این شهرستان در مسجد سیدالشهداء گفت: رسانه ها عامل اصلی و مهم در شناسایی و رصد آسیب های فرهنگی و اجتماعی هستند.

محمد عزیزی با اشاره به اینکه یکی از آسیب های مهم اجتماعی منطقه بحث مواد مخدر است، بیان کرد: شناسایی آسیب های فرهنگی و اجتماعی شهرستان وظیفه نیروی انتظامی و آگاه سازی مردم وظیفه نهادهای فرهنگی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه رسانه مبدا هرگونه تحول در جامعه است، افزود: تنها عامل اصلی در اقناع اذهان عمومی جامعه رسانه و حضور پلیس در میان اصحاب رسانه بوده که این امر مدیون همفکری و تعامل مناسب مدیران رسانه های مختلف با فرماندهان ناجا است.

معاون امنیتی اجتماعی نیروی انتظامی قروه خواستار برگزاری نشست مشترک روحانیون و مسئولان نیروی انتظامی در خصوص آشنایی با انواع مواد مخدر و آثار مخرب آن در اجتماع شده و ابراز امیدواری کرد: اداره تبلیغات اسلامی با تمام توان در خصوص آگاه سازی مردم در رابطه با مواد مخدر از طریق روحانیون در بین مردم اقدام می کند.