استان کرمانشاه در کاهش تلفات جاده ای در رتبه دوم کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خسرو کوثری در نشستی خبری که صبح پنجشنبه در محل سالن جلسات فرماندهی پلیس راه استان کرمانشاه برگزار شد گفت: تامین امنیت جانی مردم در جاده ها مقوله بسیار مهمی است که طبیعا مردم علاقه مندند که در جریان آن قرار گیرند.

وی با ابراز خرسندی از نتیجه عملکرد و تلاش پلیس خدمتگزاران مردم در پلیس راه کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه وضعیت بسیار مطلوبی را از حیث تصادفات جاده ای دارد.

وی با اعلام اینکه استان کرمانشاه در سال جاری از نظر تلفات جاده ای کاهش چشمگیری و تنها حدود 51 نفر تلفات جانی داشته ادامه داد: استان کرمانشاه از این حیث از شاخص های کشوری هم جلوتر بوده و رتبه دوم کشور را در این زمینه کسب کرده است.

وی گفت: موفقیت استان کرمانشاه در این زمینه نتیجه تلاش پلیس و همکاری مردم و رسانه ها است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه طرح نوروزی و تابستانی پلیس راه استان کرمانشاه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ظرفیت دوربین های سیار، برخورد با سرعت و سبقت غیر مجاز، مکالمه با تلفن همراه و انجام حرکات مخاطره آمیز و مارپیچ از جمله تخلفاتی جاده ای بوده که به صورت مستمر در دستور کار پلیس راهور استان کرمانشاه است.

وی گفت: در سال جاری کمترین تخلف و حادثه مربوط به وسایل نقلیه عمومی و مسافربری است که همگی دست به دست هم داده که نتیجه خوبی در کاهش تلفات جاده ای داشته باشیم.

وی با مقایسه آمار تصادفات هفت ماه سپری شده از سال جاری با سال گذشته گفت: در سال گذشته تعداد افرادی که در صحنه تصادف فوت کرده اند 142 نفربوده که در سال 91 این رقم به 99 نفر کاهش یافته و به عبارتی حدود 30 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در هفته ماه سال 90 تعداد مصدومین و مجروحین جاده ای 803 نفر بوده افزود: این رقم در هفت ماهه سال جاری به 622 نفر تقلیل یافته و به عبارتی 23 درصد کاهش داشته است.

وی مجموع تلفات جاده ای در هفت ماهه سال 90 را 274 نفر اعلام کرد و ادامه داد: این رقم در سال 91 به 223 نفر کاهش یافته که برابر رشد 18 و نیم درصدی در کاهش تلفات بوده است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه وضعیت تلفات جاده ای درمهر ماه سال جاری بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: تعداد متوفیان در صحنه تصادف در ماه هفتم از سال 91 حدود 60 درصد نسبت به سایر ماه های سال کاهش داشته و این رقم در خصوص مجروحین حوادث جاده ای 38 درصد بوده است و در کل 57 درصد کاهش فوت ناشی از تلفات جاده ای داشته ایم.

کوثری در خصوص فعالیت گشت های نامحسوس گفت: طبق این فعالیت ها و آمار رسیده کنترل سرعت غیر مجاز در سال 90 حدود پنج هزار و 431 مورد بوده که در سال 91 به هفت هزار و 96 مورد افزایش یافته که این نتیجه جدیت گشت های نامحسوس در این زمینه بوده است.

وی کنترل سبقت غیر مجاز را در سال 90 سه هزار و 518 مورد عنوان کرد و افزود: این رقم در سال 91 به پنج هزار و 56 مورد افزایش پیدا کرده است.

فرمانده انتظامی پلیس راهور استان کرمانشاه تجاوز به چپ توسط رانندگان خاطی را در سال 90 دو هزار و 26 مورد عنوان کرد و گفت: این عدد در سال 91 به دو هزار و 567 مورد افزایش پیدا کرده است.

کوثری گفت: در سال 90 استفاده از کمر بند ایمنی چهار هزار و 645 مورد در قالب تیم های نهان کنترل شده است که در سال 91 این رقم به چهار هزار و 864 مورد افزایش یافته و این نتیجه کوشش، پوشش و جدیت پلیس در زمینه تیم های نهان پلیس راهور بوده است.

وی از اجرای طرح کنترل اتوبوس ها در قالب سامانه نرم افزاری خبر داد و گفت: در صورت آماده سازی این سامانه از حرکات مخاطره آمیز رانندگان اتوبوس مسافرین می توانند با ارسال پیامک پلیس راهور را از این مسئله آگاه کنند و با راننده متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی عامل اصلی تصادفات را خستگی و خواب آلودگی رانندگان، عدم توجه به جلو و انحراف و تجاوز به چپ اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: برخی از تصادفات صورت گرفته تا کنون ناشی از نقص راه و نقص وسیله عمومی بوده است.

وی کنترل معاینه فنی، بررسی تجهیزات زمانی وسیله نقلیه و مستقر کردن جرثقیل های سنگین را برای جلوگیری از انسداد جاده ها در فصل سرد از مهمترین کارهای صورت گرفته برای فصل زمستان توسط پلیس راهور استان کرمانشاه اعلام کرد.

سرهنگ کوثری در پایان از تلاش و فعالیت رسانه ها در انعکاس اخبار پلیس تشکر و قدردانی کرد.



