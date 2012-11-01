172 ویژه برنامه به مناسبت عید غدیر در کردستان برگزار می شود

علی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های هیئت های مذهبی استان کردستان در ایام و مناسبت های دینی در استان، اظهار داشت: این مراسم ها در در قالب جشن در مساجد، هیئت مذهبی، حسینیه ها و مدارس استان کردستان برگزار می شود.

وی افزود: در این مراسم 12 سخنران ویژه از اساتید حوزه و دانشگاه و مشهد مقدس حضور دارند و انتظار می رود که مردم استقبال مناسبی از آنها داشته باشند.

رئیس شورای هیئت های مذهبی و مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: حجت الاسلام فیض آبادی از روحانیون مشهد، به مدت هفت روز، حجت الاسلام محمود دریاکناری از اساتید مشهد به مدت سه روز و حجت الاسلام حائرزاده از اساتید مشهد به مدت دو روز در برنامه های ویژه عید غدیر استان کردستان سخنرانی دارند.

خزایی یادآور شد: مراسم ویژه عید غدیر از چهارم آبان ماه امسال در استان کردستان آغاز شده است و این برنامه ها تا روز عید ادامه دارد.

وی ادامه داد: در برگزاری این مراسم ها 412 مداح کردستانی و 514 هیئت مذهبی استان کردستان به صورت فعال مشارکت می کنند.

رئیس شورای هیئت های مذهبی و مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: کانون های فرهنگی تبلیغی، کانون ها و موسسات قرآنی و گروه های مولودی خوانی نیز در این برنامه ها حضور دارند.