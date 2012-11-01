13 آبان روز برائت ملت ایران از شرق و غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است: حضور دانش آموزان و دانشجویان از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی در این کشور اسلامی و همراهی آنها با خط ولایت فقیه به رهبری امام راحل (ره) نشان از عمق اعتقادات این قشر به ارزش های اسلامی دارد و همین وحدت و همدلی و همراهی مدرسه و دانشگاه با حوزه موجب به نتیجه رسیدن انقلاب اسلامی ایران شد.



در ادامه این بیانیه می خوانیم: دشمنان اسلام با درک صحیح از این اتحاد ناگسستنی در طول بیش از سه دهه از عمر انقلاب کوشیده اند تا با تردید افکنی ها و ایجاد فاصله بین دانش آموزان و دانشجویان با روحانیت موجب فاصله گرفتن این دو اهرم فکری کشور از هم شوند اما در سایه توجهات خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر(عج) این توطئه ها با تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان توسط دانشجویان پیرو خط امام بر ملا شد و تاکنون نیز رسوایی دولت آمریکا در دشمنی با ملت شریف ایران ادامه دارد.



این بیانیه می افزاید: کارکنان تبلیغات اسلامی استان در شهرستان های مختلف به همراه روحانیت معزز ، هیئات مذهبی ، شاعران و مداحان اهل بیت علیهم السلام ، دانش آموزان مدارس صدرا ، انجمن های اسلامی و کانون های فرهنگی مذهبی مساجد در این روز پر شکوه با حضور در جمع دانش آموزان و دانشجویان هم صدا با آنها شعار همیشگی ملت ایران "مرگ بر آمریکا" را سر خواهند داد و با آرمان های امام امت و رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر تجدید پیمان خواهند کرد.

خوی استکباری آمریکا هر روز بیشتر می شود



حزب موتلفه اسلامی آذربایجان شرقی در بیانیه ای آورده است: با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب و کسب موفقیت های روز افزون برای نظام اسلامی در برابر آمریکای جهانخوار و به اوج رسیدن نفرت جهانی از آن ، ذره ای از خوی استکباری این رژیم جهانخوار کم نشده است.



در این بیانیه می خوانیم: 13 آبان ماه در ایران اسلامی روز مبارزه با استکبار جهانی است چرا که در این روز پرونده جنایات و وحشگیری های این رژیم دیکتاتور قطور تر از روزهای دیگر است و برگ برگ تاریخ معاصر کشورمان حاکی از آن است که تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه و کشتار دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران که با دستور عوامل این کشور زیاده طلب انجام شده ، ناشی از حقد و کینه ای است که نسبت به اسلام و مردم ایران دارند.



اعضای حزب موتلفه اسلامی آذربایجان شرقی به عنوان یکی از نخستین تشکل های سیاسی انقلاب که تحت نظر امام خمینی (ره) رشد یافته بر خود وظیفه می دانند تا در کنار فرزندان میهن اسلامی در این روز پر شکوه با مشت های گره کرده حضور یافته و هم نفس با آنان شعار "مرگ بر آکریکا" و "مرگ بر اسرائیل" سر دهند و با ولی فقیه زمان و شهدای اسلام تجدید پیمان کنند.