کردستان در زمینه تامین دارو مشکلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه کمیته دارو استان کردستان، که با حضور نمایندگانی از شرکت های توزیع دارو استان های کردستان و کرمانشاه، امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، انجمن داروسازان و مراکز درمانی قدس، و توحید سنندج حضور داشتند مشکلات و کمبودهای دارویی، نحوه صحیح و بهینه توزیع دارو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این جلسه بیان کرد: توجه به رعایت سهیمه دارویی استان، عدم برگشت داروهای سهیمه ای استان بدون هماهنگی با این معاونت، رعایت مقررات توزیع داروهای تحت کنترل، لزوم ذخیره دارویی در انبار شرکت های توزیع دارو، مراجعه ویزیتور شرکت ها به تمام داروخانه های استان و پوشش سراسری داروخانه های استان در بخش های دولتی و خصوصی را از مشکلات مطرح شده و نیازمند توجه و بررسی ویژه در این جلسه دانست.

محمد تمیمی بیان کرد: لزوم ارائه گزارش کمبودهای دارویی از طریق شبکه های بهداشت و درمان و مراکز درمانی با توجه به مشکلات ناشی از تحریم های استکبار در زمینه دارو از دیگر مطالب مورد بحث و بررسی است که همدلی و همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی و شرکت های توزیع دارو بر حل این مشکلات لازم است.

وی در پایان کمبودهای دارویی موجود را مقطعی و موقتی دانست و گفت: امید است با تلاش و پیگیری و مدیریت درست بر این مشکلات فائق آمد و تحریم ها را پشت سر گذاشت.