فعال سیاسی نیستم/ مسئولان به نصایح دلسوزان انقلاب گوش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، عماد افروغ، نماینده ادوار مجلس امروز پنجشنبه در هنگام حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در رابطه با سکوتی که اختیار کرده است، اظهار داشت: من هیچگاه فعال سیاسی به آن معنا نبوده ام و احساس کردم باید به مباحث تئوری صرف بیشتر از گذشته بپردازم و نوع بروز دلالتش را تغییر دهم.

وی تصریح کرد: براین اساس در حال حاضر بیشتر می نویسم و دانشجو تربیت می کنم و کادر نظری و فکری می سازم.

افروغ با تاکید بر اینکه همواره سکوت را فریاد دانسته ام، افزود: رساترین فریادها را باید در سکوت جستجو کرد.

به گفته این نماینده ادوار مجلس باید در حال حاضر تحلیل شود که چرا یک زمان باید حرف خود را به صورت آشکارا فریاد و در زمان دیگر باید با سکوت فریاد زد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی احساس می کنم برد اثر سکوت بیشتر از فریاد است و ضمن اینکه نمی‌خواهم وارد فضای انتخاباتی شود نه در مقطع فعلی این کار درست است و نه به لحاظ ساختاری؛ چراکه نباید بسیاری از تخم مرغ های مبنایی انقلاب اسلامی را در سبد انتخابات گذاشت.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: به عنوان مثال نباید بحث مردم سالاری و شور و مشارکت مردم را در مقاطع مختلف فراموش و فقط در زمان انتخابات به آن توجه کنیم. البته ممکن است این موضوعات بطور طبیعی در انتخابات این تشدید شود، اما با این حال نباید تنها در مقطع انتخابات به صورت ویژه این مباحث توجه کرد.

این فعال سیاسی با تاکید مجدد بر اینکه فقط قرار نیست در مقطع انتخابات شاهد تضراب آراء مردم باشیم، در عین حال افزود: البته الگوی انگلیسی و آمریکایی و حتی وضعیت کنونی ایران نیست.

افروغ ادامه داد: یعنی زمانیکه می گوییم مردم سالاری دینی و اینکه این مردم سالاری دینی یکی از مولفه‌های مشروعیت نظام ما است پس نباید این مولفه مهم فقط در مقطع انتخابات خود را نشان دهد. بلکه باید در همه مقاطع و مکان ها جاری باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از مسئولان نگاه ضابطه مند به این موضوع ندارند و خیلی سطحی و بچه‌گانه برخورد می کنند، گفت: این موضوع بسیار آزاردهنده است و باید اصلاح شود یعنی به عبارتی باید انقلاب اسلامی بخوبی فهم شود و رجال سیاسی ما عمل فایده مند و قانون مند را یاد بگیرند و همچنین از بحث های سیاسی و هیجانی نیز به شدت پرهیز شود، در آن صورت است که مدیریت ما حساب شده خواهد بود.

این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی ناامیدی معنا ندارد، در عین حال خاطر نشان کرد: بعضی ها امید را با سکوت گره می زنند و برخی دیگر معتقدند که نقدها باید گفته شود.

افروغ در ادامه تصریح کرد: اگر در شرایط خوبی بودیم، امید و فریاد با یکدیگر گره زده شده بود. در حالیکه هم اکنون خیلی از فریادها در قالب سکوت گفته می شود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه همه چیز برای امیدوار بودن محیا است، اضافه کرد: در حال حاضر بهترین شرایط برای بازنگری مدیریت در کشور وجود دارد و باید از این فرصت و ظرفیت استفاده کرد.

وی با اشاره به مدیریت برخی از دولتمردان گفت: متاسفانه مدیریت های سطحی نگر، واگنی و هیجانی هیچ نسبتی با اصل انقلاب اسلامی ندارد و باید در تغییر آن یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

افروغ خاطر نشان کرد: بر این اساس عده ای بینش سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی خوبی ندارند، ولی متاسفانه از بد حادثه در ساختار قدرت نفوذ کرده اند و دست به اقداماتی می زنند که با ذات اصیل و ناب انقلاب اسلامی سازگاری ندارد ضمن اینکه این اقدامات هیچ ربطی به انقلاب اسلامی ندارد.

این استاد دانشگاه در ادامه به نقش مردم در مشروعیت بخشی حکومت اشاره کرد و افزود: اگر مسئولان فضای امنی برای اظهارنظر مردم درست کنند، به طوریکه مردم بتوانند آن چرا که در دلشان است را آزادانه بگویند آن وقت می توان مشاهده کرد که حرف هایشان به مراتب صادقانه تر از حرف های صاحبان قدرت در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه حرف صاحبان قدرت دیگر صادق نیست و بیشتر با چاپلوسی و تملق گویی عجین شده است، گفت: به عبارتی هر که در این بزم متملق تر است، مقرب تر است و این موضوع با ذات انقلاب اسلامی در تناقض است؛ چراکه همه باید صادقانه فریاد بزنند.

افروغ با تاکید بر اینکه باید این مبنای ناثواب و زشت را از بین برد، افزود: متاسفانه موضوعاتی همچون امنیت گرایی و مصلحت گرایی گریبان ما را گرفته است و اجازه ورود و ظهور حرف صادقانه در جامعه داده نمی شود.

وی هشدار داد: من از این ناراحت هستم به یکباره مردم بخواهند حرف های خود را بزنند در حالیکه اگر به حرف ها و نصایح دلسوزانه عده‌ای توجه می شد یکدفعه چنین اتفاقی در این جامعه رخ نمی داد ضمن اینکه هم اکنون به تدریج آثار این کار در حال نمایان شدن است.