برگزاری نخستین نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی ودامی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه اختتامیه نخستین نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و دامی در شهرستان بناب گفت: با توجه به رسالت شبکه عظیم تعاونی های روستائی در راستای عرضه مستقیم محصولات تولیدی توسط اعضا تعاونی های تحت پوشش و به منظور تامین مایحتاج مردم، اولین نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و دامی با همکاری تشکل های تعاونی روستایی در سطح شهرستان بناب برگزار شد.

عبدالله محمدفام هدف از برپایی این نمایشگاه را کاهش اختلاف قیمت محصولات کشاورزی بین مبادی تولید و مصرف کنندگان محصولات عنوان کرد و افزود: تنظیم بازار، تعدیل قیمت ها، عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و دامی، افزایش تنوع انتخاب و دسترسی بهتر مصرف کنندگان به کالاهای مورد نیاز از اهداف بر پایی این نمایشگاه بوده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به مدت پنج روز در شهرستان بناب و با هدف ارائه محصولات تولیدی بخش کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی، دامی، صنایع تبدیلی از جمله غلات، حبوبات، میوه ها، صیفی جات، لبنیات، انواع عرقیجات گیاهی، عسل و تخم مرغ و سایر کالاهای معیشتی بوده، توسط شبکه تعاونی های روستایی سراسر استان دایر شد.

محمد فام با ابراز خرسندی یادآور شد: این نمایشگاه مورد استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان از سراسر استان، بویژه مردم شهرستان بناب قرار گرفت.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همچنین با اشاره به اینکه ایجاد نمایشگاه عرضه مسقیم محصولات کشاورزی و دامی در سایر شهرستانها نیز در برنامه کاری این مدیریت است، افزود: این امر علاوه بر حذف واسطه ها از چرخه تولید و توزیع و افزایش درآمد تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی سراسر استان، با قیمت مناسب دراختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.