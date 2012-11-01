تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وظیفه تمامی دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه چهارشنبه در دومین نشست اعضای شورای اندیشه و همفکری بسیج کارگری شهرستان سنندج، اظهار داشت: این نشست به منظور پشتیبانی معنوی و اخلاقی از واحدهای تولیدی شهرستان سنندج برگزار شده و دارای اهداف معنوی با نتایج ارزنده در بخش تولیدی است.

وی بیان کرد: در این برهه از زمان که دشمنان تحریم ها را بر کشورمان اعمال کرده اند تنها یک بخش از مشکلات جامعه مربوط به آثار تحریم هاست و بخش بزرگی از این آثار از سوی افراد سودجو و فرصت طلب در داخل ایجاد می شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان افزود: افراد سودجو با روش های مختلف از جمله احتکار کالاها و ایجاد جو روانی نامناسب سعی در التهاب آفرینی در جامعه دارند.

اسدی با اشاره به اینکه در این راستا بر بستر سازی ایجاد اقتصاد مقاومتی در لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری عنوان کرد: در طول سی و سه سال گذشته کشور همواره با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از آسیب دشمنان نظام مصون مانده است و برای گذر از آثار تحریم های اخیر نیز باید به فراهم سازی بستر استقرار اقتصاد مقاومتی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همت ورزیم.

رئیس شورای اندیشه و همفکری بسیج کارگری شهرستان سنندج ادامه داد: بسیاری از دستاوردهای علمی، فناوری های اطلاعاتی و نیازهای اقتصادی کشورمان همواره به دنبال تحریم ها و در نتیجه تبدیل تهدیدها به فرصت ها به دست آمده است.

اسدی اعلام کرد: با بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات و موانع فراروی آنها از رکود احتمالی برخی از واحدها جلوگیری کرده و امیدواریم همه ادارات و بانک ها با تعامل و همکاری مناسب در این راستا تلاش لازم را انجام دهند.

وی در پایان یادآور شد: یکی از راهکارهای محقق کردن اهداف و رسیدن به شرایط مناسب در اقتصاد مقاومتی نهادینه کردن فرهنگ تولید بهینه و مصرف درست است که این فرهنگ را بایستی ابتدا از خانواده شروع و در قدم های بعدی در کارخانه ها و محیط کار ارتقاء داد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهداء کارگری سنندج، نیز در این نشست گفت: دشمن در استان های مرزی کشور همیشه به ترویج شایعاتی با هدف التهاب آفرینی به خصوص در محیط های کارگری روی آورده که باید با تدبیر مناسب در خنثی سازی این شایعات و عواقب احتمالی انها تلاش کنیم.

بیژن عسکری افزود: از آنجایی که دشمن در زمینه کودتا، جنگ و هجمه های سنگین علیه کشورمان ناکام مانده است اکنون با تحریم های اقتصادی و تهاجم فرهنگی سعی در برهم زدن امنیت جامعه دارد که امیدواریم با تلاش و تعامل هم دشمن را در این زمینه ناکام بگذاریم.