پل ادبی ایران و روسیه برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، هفت تن از نویسندگان، محققان و شاعران روس که برای شرکت در اولین پل ادبی ایران و روسیه از 24 آبان ماه به مدت یک هفته عازم ایران هستند با حضور در محل رایزنی فرهنگی با ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی کشورمان در مسکو دیدار و گفتگو کردند.
در آغاز این دیدار رایزن فرهنگی ایران در روسیه ضمن خوشامدگویی به مهمانان، ضرورت برنامههایی از این دست را در راستای پر کردن خلاء اطلاعات کم جامعه ادبی ایران و روسیه از تحولات ادبی ایران بعد از انقلاب اسلامی و روسیه بعد از فروپاشی دانست و افزود: شما به عنوان نمایندگان جامعه ادبی روسیه، حاملان آشنایی اهالی فرهنگ و ادب دو کشور با یکدیگر هستید. نویسندگان و شاعران بزرگترین میراثداران و حاملان فرهنگ، هنر و تمدن ملتها هستند.
وی ادامه داد: هیچ کس چون تولستوی فرهنگ روسیه را به ایران معرفی نکرده است و متقابلا هیچ کس چون سعدی حامل فرهنگ و تمدن ایرانی برای اهالی ادب روس نبوده است.
ابراهیمی ترکمان، ادبیات را از پایههای ثابت فرهنگ ملتها دانست و برگزاری برنامههایی از قبیل پل ادبی ایران و روسیه را تکیه بر پایههای ثابت فرهنگ دو کشور ضروری خواند.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ادامه این نشست برنامههای پیش بینی شده برای هیئت روس در شیراز و تهران را اعلام و اظهار امیدواری کرد، حاصل این رشته از تعاملات در تقویت بنیانهای همکاری و دوستی دو ملت موثر باشد.
اولین پل ادبی ایران و روسیه با مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، موسسه فرهنگی شهر کتاب و بنیاد سعدیشناسی شیراز از 24 آبان ماه به مدت یک هفته در شیراز و تهران برگزار خواهد شد و هفت تن از چهرههای شاخص ادبی، علمی و فرهنگی روسیه که متشکل از سه تن از مترجمان ادبیات کلاسیک ایران، یک شاعر، دو نویسنده و یک منتقد برجسته ادبی است در این برنامه حضور دارند.
نظر شما