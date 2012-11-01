196 نفر بر اثر تصادف طی شش ماه اول امسال در زنجان کشته شده اند

مهدی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در 6 ماهه نخست امسال بیشترین علت مرگ ها در رابطه با تصادف بوده است، افزود: از مجموع 196 نفر فوتی در اثر تصادف 151 نفر مرد و 45 نفر زنان را شامل می شود.

وی با اشاره به فوت 11 نفر مرد در اثر سقوط از بلندی در نیمه اول امسال افزود: در همین مدت زمان سه نفر نیز در اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داده اند که از این تعداد دو نفر مرد و یک نفر زن بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همچنین از مرگ 12 نفر در اثر سوختگی در 6 ماهه نخست امسال خبر دادو یادآور شد: 8 نفر از این فوت شدگان مرد و چهار نفر زن هستند.

فروزش تعداد فوتی ها در اثر غرق شدن در 6 ماهه اول امسال را 6 نفر عنوان کرد که همگی مرد بوده اند و اظهار داشت: سه نفرمرد نیز در این مدت بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده اند.

فروزش با ابراز تاسف از اینکه در نیمه نخست امسال 11 نفر در استان در اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند، گفت: این 11 نفر هنگی مرد بوده اند، همچنین 53 نفر نیز در اثر دیگر مرگ های غیر طبیعی فوت کرده اند که از این مجموع 47 نفر مرد و شش نفر نیز زنان را شامل می شود.

