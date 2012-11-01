شعبه کتابخانه ملی در اردبیل تاسیس می شود

صادق فرهمند امین پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه انجمن کتابخانه های اردبیل در گفتگو با مهر تصریح کرد: با توجه به رایزنی های انجام شده و نیاز استان به ارتقای کیفی کتب تخصصی در نظر داریم شعبه کتابخانه ملی را در اردبیل تاسیس کنیم.

وی با بیان اینکه وظایف و ماهیت کتابخانه ملی با کتابخانه های عمومی متفاوت است، ادامه داد: کتابخانه ملی فرصت تحقیقی پژوهشی با هدف ایجاد گنجینه ای از کتب خطی، تاریخی، تخصصی و دانشگاهی است و به همین دلیل می تواند هویت ملی یک جامعه را تعریف کند.

فرهمند امین معتقد است با توجه به اینکه استان اردبیل نسبت به تمام شاخصه های کتابخانه ای عقب تر از استانداردهای جهانی است، تاسیس کتابخانه ملی می تواند جهش کیفی قابل توجهی برای کتابخانه های استان به دنبال داشته باشد.

تامین کتب دانشگاهی وظیفه کتابخانه های عمومی نیست



این مسئول همچنین با بیان اینکه کتابخانه های عمومی نهادی غیر دولتی است و تجهیز و گسترش آن نیازمند حمایت خیرین است، افزود: به همین منظور انجمن خیرین کتابخانه ساز استان به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گفته فرهمند امین افزایش سرانه فضای کتابخانه ای، تهیه کتب مورد نیاز، دیجیتالی کردن کتابخانه ها و افزایش تعداد اعضای کتابخانه ها از جمله برنامه های در دست اجرای کتابخانه های استان است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 66 کتابخانه در استان اردبیل دایر است که با ساخت چهار کتابخانه عمومی و 13 کتابخانه روستایی سرانه فضای کتابخانه ای استان را از 28 هزار و 715 مترمربع به 37 هزار متر مربع افزایش خواهد داد.

این مسئول همچنین با اشاره به خرید 18 هزار جلد کتاب برای تجهیز کتابخانه های استان در سال جاری، تصریح کرد: تجهیز کتابخانه های عمومی به کتب تخصصی دانشگاهی وظیفه کتابخانه های عمومی نیست و اگر دانشجویان در رفع نیاز کتب خود دچار مشکل هستند این کمبود باید از طریق کتابخانه های دانشگاهها برطرف شود.

