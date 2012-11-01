مسیر راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در اهواز مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان اعلام کرد: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی جمعه 12 آبان ماه پس از اقامه نماز جمعه از مصلای مهدیه امام خمینی(ره) اهواز تا چهار راه آبادان، تقاطع سلمان فارسی برگزار می شود.

همچنین در بیانیه این شورا به مناسبت فرا رسیدن 13 آبان ماه آمده است: روز سیزدهم آبان سرآغاز شکستن هیمنه استکبار بود که در طی بیش از سه دهه اخیر گسترش یافت و منجر به بیداری اسلامی و جنبش وال استریت شد و با واقعه سیزدهم آبان که امام خمینی(ره) آن را انقلاب دوم نامید و روح جدیدی در کالبد مبارزان جهان دمیده شد، افسانه شکست ناپذیری آمریکا به تاریخ سپرده شد.

این بیانیه می افزاید: این مسئله سرمنشا تحولات جدیدی در جهان شد و عامل آگاهی و بصیرت ملتهای جهان و سرآغاز شکل گیری جنبشهای اسلامی در کشورهای تونس، لیبی، مصر، بحرین، یمن، عربستان و حتی جنبشهای غیر اسلامی در آمریکا، اسپانیا، انگلیس، آلمان شد.



در این بیانیه تصریح شده است: صحنه حوادث و رخدادهای سیزدهم آبان مصادیقی از پایداری و فداکاری ملت مجاهد و جوانان رشید و انقلابی ایران در مبارزه علیه قدرت های شیطانی و استکباری بوده است که هر یک به تنهایی می تواند منشا تداوم حرکت انقلاب اسلامی و ظلم ستیزی و آرمان گرایی نسلهای متعهد و مومن این سرزمین در بستر تاریخ باشد.

