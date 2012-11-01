تصویب 267 طرح زنبورداری صنعتی در سنندج/پرداخت 185 میلیارد ریال به طرح های دامپروری

فرید سپری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی 9 جلسه برگزار شده ستاد طرح توسعه شهرستان 267 طرح زنبورداری صنعتی به مبلغ 29 هزار و 555 میلیون ریال تسهیلات بانکی از محل اعتبارات از اعتبارات توسعه جهاد کشاورزی به تصویب رسیده است.

وی افزود: از 125 طرح زنبورداری معرفی شده به شعب بانک کشاورزی شهرستان تا کنون 89 طرح به مبلغ 10 هزار و 235 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج در پایان بیان کرد: اجرایی این طرح ها اشتغالزایی 89 نفر را به دنبال داشته است.

پرداخت 185 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های دامپروری

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کردستان نیز با اشاره به اقدامات این حوزه گفت: از ابتدای ابلاغ اعتبارات طرح توسعه کشاورزی تاکنون بالغ بر 185 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به طرح های دام، طیور، زنبورعسل و شیلات در قالب بیش از 470 طرح به متقاضیان پرداخت شده است.

خالد جعفری اظهار داشت: ادارات امور تولیدات دامی مدیریت های جهاد کشاورزی در شهرستان های استان آمادگی پذیرش در خواست متقاضیان طرح های دامپروری بالاخص طرح های کوچک را در راستای توسعه روستاها دارند.

وی در پایان بیان کرد: انتظار می رود با اجرایی این طرح ها به خصوص در سطح روستاها شاهد توسعه و رشد همه جانبه کشاورزی در استان کردستان باشیم.