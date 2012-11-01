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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

تقی پور خبر داد:

رقابت های مینی گلف زیر 18 سال قهرمانی شمالغرب در تبریز برگزار می شود

رقابت های مینی گلف زیر 18 سال قهرمانی شمالغرب در تبریز برگزار می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت گلف آذربایجان شرقی از برگزاری رقابت های مینی گلف زیر 18 سال قهرمانی شمالغرب کشور به میزبانی تبریز خبر داد.

عبداله تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این رقابت ها که به دلیل بارش باران در تبریز برگزار نشده بود ، از فردا جمعه به مدت دو روز در زمین های گلف شهرک مرزداران تبریز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این رقابت ها به مناسبت اعیاد قربان و غدیر برگزار می شود، اظهار کرد: 60 ورزشکار از استانهای همدان، اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در قالب 20 تیم سه نفره با همدیگر رقابت خواهند کرد.

تقی پور از برگزاری این رقابت ها را در دوبخش آقایان و بانوان در رده سنی جوانان خبر داد.

کد مطلب 1733835

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