رقابت های مینی گلف زیر 18 سال قهرمانی شمالغرب در تبریز برگزار می شود

عبداله تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این رقابت ها که به دلیل بارش باران در تبریز برگزار نشده بود ، از فردا جمعه به مدت دو روز در زمین های گلف شهرک مرزداران تبریز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این رقابت ها به مناسبت اعیاد قربان و غدیر برگزار می شود، اظهار کرد: 60 ورزشکار از استانهای همدان، اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در قالب 20 تیم سه نفره با همدیگر رقابت خواهند کرد.

تقی پور از برگزاری این رقابت ها را در دوبخش آقایان و بانوان در رده سنی جوانان خبر داد.