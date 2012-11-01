مراسم عمامه گذاری طلاب دزفول برگزار می شود

حجت الاسلام محمدحسین عطار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عید سعید غدیرخم بیشتر حوزه های علمیه اقدام به برگزاری آئینهای عمامه گذاری می کنند که در این راستا شش نفر از طلاب مدرسه علمیه آیت الله قاضی(ره) دزفول همزمان با این روز لباس مقدس روحانیت را بر تن خواهند کرد.

وی به زمان برگزاری مراسم عمامه گذاری این حوزه اشاره کرد و افزود: مراسم تعمیم طلاب مدرسه علمیه آیت الله قاضی(ره) دزفول، 13 آبان ماه سال جاری ساعت هشت و 30 دقیقه با حضور فضلا، طلاب و اقشار مردم برگزار می شود.



معاون تهذیب مدرسه علمیه آیت الله قاضی(ره) دزفول با بیان اینکه مراسم عمامه گذاری در مصلای امام خمینی(ره) این شهر برگزار خواهد شد، عنوان کرد: به امید پروردگار طلاب بعد از تلبس به طور منظم سازماندهی خواهند شد و به مناطق حاشیه ای برای تبلیغ اعزام می شوند.



حجت الاسلام عطار زاده همچنین در ادامه سخنانش تصریح کرد: آمار طلاب مدرسه علمیه آیت الله قاضی(ره) دزفول بیش از 100 نفر است که در پایه های یکم تا هشتم علوم حوزوی را آموزش می بینند.



وی تصریح کرد: طلاب باید پس از تشرف به لباس مقدس روحانیت نسبت به وظایف خود آگاهی داشته و به آنها عمل کنند.