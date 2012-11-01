حیات سینمای مستند و کوتاه به جشنواره ها بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پورصمدی در حاشیه برگزاری جشنواره رویش اظهارکرد: حیات فیلم کوتاه و مستند به وجود جشنواره ها بستگی دارد، از آنجا که محلی برای به نمایش درآمدن و عرضه این گونه آثار به طور مناسب فراهم نیست، جشنواره ها مکانی برای تبادل نظر، مورد قضاوت قرار گرفتن فیلمسازان جوان هستند.

فیلمبردار باسابقه سینمای ایران ادامه داد: قرار نیست این جشنواره ها موشک هوا کنیم همین که وجودشان به نفس کشیدن فیلم های مستند و کوتاه کمک می کند کافی است، باید توجه داشت فیلمسازان بزرگ زیادی راه خود را از ورود به جشنواره ها پیدا کردند و ماندگار شدند.

وی افزود: مورد آزمون و خطا قرار گرفتن فیلمسازان جوان در جشنواره ها باعث می شود آنها به یک پختگی و بلوغ در کارشان برسند، وقتی این اتفاق بیفتد اثرشان دیگر به لحاظ فرم و محتوا غنی و هماهنگ خواهد بود.

این فیلمبردار باسابقه ادامه داد: شتابزدگی که در اغلب آثار کوتاه و مستند دیده می‌شود برآمده از کمبود تجربه و کمبود امکانات است.

وی افزود: وقتی در جشنواره ها فرصتی برای فیلمسازان جوان فراهم می شود که آثار یکدیگر را ببینند ناخودآگاه هم به لحاظ فرم و هم محتوا با حساسیت بیشتری سراغ فیلم بعدی خواهند رفت.

وی گفت: تصویربرداری در اغلب آثار مستند و کوتاه شلخته و نامرتب است که فیلمسازان جوان باید در نظر داشته باشند که غنی ترین مفاهیم از طریق قرار گرفتن در یک ظرف و فرم شکیل بر مخاطب تاثیر می گذارند، زیبایی شناسی تصویر و رعایت آن اثر را دلنشین تر و جذاب تر می کند.