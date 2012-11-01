به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی وضعیت روزنامه‌خوان‌ها و نشریه‌خوان‌ها بر اساس تجمیع امواج دوم و سوم طرح سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی، ظهر امروز پنجشنبه 11 آبان با حضور منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در غرفه سرای روزنامه نگاران واقع در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

واعظی در این برنامه گفت: از ابتدا مشهود بود که آمار 2 دقیقه مطالعه سرانه در ایران، اشتباه است، اما ما هم کار علمی و دقیقی درباره این موضوع انجام نداده بودیم. بنابراین مدل سنجش فرهنگ عمومی را احصا کردیم و بنا را به اندازه‌گیری میزان مطالعه در هر سال کردیم. بنابر این طرح در سال 87 اولین سنجش با بیش از 2 هزار نمونه انجام شد. در این سنجش سرانه مطالعه 18 دقیقه در روز و رقم کلی برای کل کشور، 70 دقیقه شد.

وی افزود: دومین و سومین دوره‌های طرح سنجش در اسفندماه سال 88 و 89 با یک سنجش ملی و بیش از 34 هزار نمونه در شهرها و روستاها انجام شد. یعنی هر سال 17 هزار نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. در این دوره ضریب خطا به کمتر از یک و نیم درصد در سطح ملی رسید. تاکید امروز من در این بحث، بر موضوع‌خوانش مطبوعات و نشریات است که البته آمارهایش پیش از این ارائه شده و امروز قصد داریم، جامعه شناسی افرادی را که روزنامه و نشریه می‌خوانند، بررسی کنیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: در کل در کشور ما 40.2 درصد مردم روزنامه می‌خوانند که از این رقم، 35.1 درصد را بانوان و 20.45 درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. یعنی مردان جامعه ما روزنامه‌خوان‌ترند، اما در زمینه نشریه‌خوانی، بانوان جلوتر هستند. در کل 29.6 درصد مردم ما نشریه می‌خوانند که از این افراد 27.9 درصد آقایان و 31.20 درصد از بانوان هستند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: افراد بین 19 تا 29 سال بیشترین روزنامه‌خوانان کشور ما هستند و افراد بین 12 تا 18 سال هم بیشترین میزان مطالعه نشریه را دارند. یک مورد دیگر در سنجش ما این بود که افراد شهری بیشتری از روستاییان، روزنامه و نشریه مطالعه می‌کنند و معمولا مجردها بیشتر از متاهل‌ها اهل‌خواندن نشریه هستند. افراد بالای دیپلم هم بالاترین میزان مطالعه روزنامه و نشریه را در کشور دارند. با افزایش درآمد هم میزان مطالعه روزنامه و نشریه در میان اقشار مردم افزایش می‌یابد. 60 درصد از افرادی که درآمدشان بالای 800 هزار تومان است، روزنامه و 40 درصد از این افراد نشریه می‌خوانند.

واعظی در ادامه سخنانش گفت: مذهب یکی از مواردی بود که در این سنجش مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد که شیعیان کشورمان از برادران عزیز اهل سنت، بیشتر روزنامه و نشریه مطالعه می‌کنند. در زمینه قومیت‌ها هم شمالی‌ها یعنی مازنی‌ها و گیلکی‌ها با 41.8 درصد، بالاترین میزان مطالعه روزنامه را در کشورمان دارند. بعد از این دو قوم، فارس‌ها و لرها با اختلاف کمی از هم قرار دارند. یعنی این دو قوم با حدود 41.6 درصد در جایگاه بعدی هستند. بلوچ‌ها هم پایین ترین میزان سرانه مطالعه روزنامه را در کشورمان دارند. در ارتباط با نشریات هم باز شمالی‌ها بیشترین درصد و عرب‌های کشورمان، کمترین درصد را دارند.

وی همچنین گفت: کسانی که اهل ورزش هستند، از افرادی که ورزش نمی‌کنند، روزنامه‌خوان‌ترند. در بخش دیگری از این سنجش مشخص شد افرادی که شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بیگانه را نگاه می‌کنند، نسبت به افرادی که مخاطب این شبکه‌ها نیستند، بیشتر روزنامه می‌خوانند. ممکن است تصور شود افرادی که به اینترنت مراجعه می‌کنند، کمتر سراغ مطبوعات می‌روند، اما این تصور اشتباهی است؛ چون این گروه نسبت به افرادی که به اینترنت مراجعه نمی‌کنند، بیشتر روزنامه و نشریه می‌خوانند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پایان گفت: کسانی هم که در سنجش اعلام کردند موسیقی گوش می‌دهند، نسبت به افرادی که موسیقی گوش نمی‌دهند، بیشتر اهل مطالعه روزنامه و نشریه هستند. افرادی هم که اعلام کردند پایین‌ترین سطح استفاده از رادیو و تلویزیون داخل کشور را دارند، پایین‌ترین سطح مطالعه مطبوعات را در کشورمان دارند.