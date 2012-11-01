توسعه تحصیلات تکمیلی سیاست دانشگاه پیام نور است

به گزارش خبرنگار مهر ، علی عبادیان پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بناب با بیان اینکه دانشگاه پیام نور در مقایسه با سایر دانشگاههای معتبر کارنامه درخشانی دارد، افزود: در همین راستا دانشگاه پیام نور استان سال گذشته در اجرای برنامه های فرهنگی رتبه اول را در بین سایر استانهای کشور به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به اینکه تعداد دانشجویان در برخی از رشته هی تحصیلی مقطع کارشناسی به شدت در حال کاهش است، اظهارکرد: سیاست دانشگاه پیام نور افزایش و ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد در سطح مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان است.

رئیس دانشگاه پیام نورآذربایجان شرقی همچنین از اشتغال به تحصیل تعداد 80 هزار دانشجو در پیام نور آذربایجان شرقی خبرداد و تصریح کرد: امسال برای اولین بار در دو رشته تحصیلی در مقطع دکترا در دانشگاه پیام نورتبریز دانشجو پذیرش شد و هشت رشته جدید نیز در مقطع کارشناسی ارشد در پیام نور استان ایجاد شده است و قصد داریم رشته های کارشناسی ارشد را در سطح استان بویژه در مرکز بناب دایر کنیم.

وی با اشاره به جذب 20 نفر نیروی هیأت علمی جدید در پیام نور استان گفت: دانشگاه پیام نور مرکز بناب به عنوان بزرگترین مرکز دانشگاهی استان بعد از تبریز لازم است از هر لحاظ توسعه یابد.

وی در عین حال اظهارکرد: برای این توسعه لازم است از حاشیه سازی پرهیز گردد که برخی اقدامات نمی گذارد دانشگاه به رسالت اصلی خود بپردازد.

عبادیان با اشاره به لزوم حمایت مسئولان از مدیریت دانشگاه تأکید کرد: اگر واقعاً از مدیر حمایت شود، مدیر توانمندیهای خود را به منصه ظهور خواهد گذاشت.

وی در ادامه سخنان خود گفت: به زودی فاز جدید ساختمان آموزشی مرکز بناب با زیربنای دو هزار و 260 مترمربع با اختصاص اعتباری بالغ بر 15 میلیاردریال کلنگ زنی خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نورآذربایجان شرقی دراین مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مجید واحدی ، حسین غفوریان را به عنوان ریاست جدید دانشگاه پیام نورمرکزبناب منصوب کرد.

رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز بناب نیز طی سخنانی افزود: در دولت نهم و دهم توجه خوبی به دانشگاه پیام نور شده بود که می شد کارهای بزرگی را در خصوص توسعه دانشگاه پیام نور انجام داد؛ ولی متأسفانه مرکز بناب از این فرصت بدست آمده نتوانسته بهره لازم را ببرد.

حسین غفوریان با اشاره به اینکه نحوه تخصیص اعتبارات در دانشگاه پیام نور براساس سرانه دانشجویی است گفت: متأسفانه طی سالهای اخیر شاهد کاهش تعداد دانشجو در این مرکز و به تبع آن کاهش اعتبارات بوده ایم.

رئیس دانشگاه پیام نور بناب اظهار امیدواری کرد با حمایت و همکاری فرماندار، مسئولان دانشگاه پیام نور استان و نماینده شهرستان در مجلس با تصویب و اجرای طرحهای جدید شاهد بازگشت مرکز بناب به مسیر توسعه باشیم واین مرکز را به جایگاه اصلی خود که در شأن مردم آن است برسانیم.