13 آبان، الگوی جهانی استکبار ستیزی و مقاومت ضدآمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشی از این بیانیه آمده است: حافظه تاریخی ملت ایران یادآور حوادث سترگ و سرنوشت سازی است که در آیینه آن مبارزه دیرین و بی امان ایرانیان حق طلب و ظلم ستیز علیه امپریالسیم تبلور یافته است.

این بیانیه می‌افزاید: تبعید حضرت امام (ره) در سال 1343 کشتار دانش آموزان انقلابی در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358 از حوادث الهام بخش و آموزنده شش دهه مبارزه پیروزمندانه ملت ایران علیه دولت‌استکباری آمریکا به شمار رفته و با برخورداری از ظرفیتهای توانمند‌ساز به الگوی بی بدیل استکبار ستیزی و مقاومت ضد‌آمریکایی ملل جهان تبدیل شده است.

این بیانیه در ادامه با تبیین دستاوردهای حیرت انگیز مصاف تمام عیار ملت ایران و دولت آمریکا تصریح کرده است: پرچمداری جبهه مبارزه با آمریکا در محیط جهانی، استحکام ناپذیری نظام اسلامی، پیشرفت های شگفت آور در عرصه های علمی، فناوری و سازندگی، توان بازدارندگی کم نظیر، عظمت و درخشندگی روز افزون انقلاب اسلامی به ویژه در صحنه بیداری اسلامی منطقه و نهضت ضد سرمایه داری در غرب، موقعیت ممتاز و اثر گذار جمهوری اسلامی در قلمرو منطقه‌ای و جهانی و ایجاد اراده بین المللی برای مخالفت و ستیز با سیاست های استعماری و استکباری آمریکا و غرب صهیونی از جمله پیامدها و دستاوردهای ارزشمندی است که به برکت حماسه‌های 13 آبان و تقابل و ایستادگی ملت ایران برابر دولتمردان جنایتکار کاخ سفید رقم خورده است.

این بیانیه ناکامی‌ها و رسوایی‌های آمریکایی‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه در عرصه‌هایی که مدعی پیشتازی و سرآمدی آن هستند را چالش لاینحل امروز کاخ سفید و حامیان اروپایی و غیر اروپایی آن توصیف و افزوده است: امروز به دلیل برملا شدن بخشی از حقایق و واقعیات پشت پرده ژست‌های بشر دوستانه و دموکراسی مأبانه دولتمردان و دولت زنان حاکم بر کاخ سفید، قدرت ظاهری و هیمنه پوشالی آمریکا با سقوط مفرط و بیش از هر دوره تاریخی چهره و هویت استکبار آمریکا و فرمانبرداری این امپراطوری خود ساخته از صهیونیست‌ها اثبات شده است

در ادامه این بیانیه حمایت و هم پیمانی آمریکا با گروهک‌های تروریستی از جمله گروهک منافقین نشانه آشکار دروغین بودن شعارهای دولت این کشور در مبارزه با تروریسم قلمداد و تاکید شده است: تولید تروریسم دولتی و حمایت همه جانبه از نظام های استبدادی و دیکتاتوری در اقصی نقاط عالم به ویژه در منطقه شمال آفریقا و کشورهای عربی شاخص‌های سیاه و نفرت‌آمیزی است که سران آمریکا با جایگزین سازی آن، ماهیت ارزشهای فریبنده و شعارهای تناقض‌آمیز مانند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را در نگاه ملت‌ها بر‌ملا و به حاشیه کشانده است.

این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان همیشه جاوید عرصه مقابله شصت ساله ملت ایران علیه استکبار آمریکا و دعوت از اقشار و آحاد مختلف مردم برای حضور در تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبانماه- که در روز جمعه 12 آبان برگزار می‌شود، تاکید کرده است: بی تردید مبارزه بی امان و بیداری بخش ملت ایران با نظام شرور، زورگو و سلطه گر آمریکا تا هنگامی که با تغییر رویکرد و رفتار آنها منتهی به استیفای حقوق و مطالبات مسلم ایران اسلامی نشود تداوم خواهد داشت و در این مسیر مقدس تنها مواضع و دیدگاههای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای( مدظله العالی) فصل الخطاب و قطب نمای حرکت ملت مصمم، مقتدر و ولایتمدار ایران خواهد بود.