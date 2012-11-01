سید جلال نور موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تابستان هر خانوار (هر واحد مسکونی) ماهانه بطور متوسط 70 تا 100 متر مکعب گاز مصرف دارد که این نسبت در فصل زمستان 600 تا 700 متر مکعب است.

وی اظهارداشت: میزان مصرف زمستانی گاز استان 20 میلیون متر مکعب است که 16 میلیون متر مکعب در بخش خانگی و 4 میلیون متر مکعب در بخش غیر خانگی منهای نیروگاه است.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: متولی امر دو گانه سوزی نانوایی ها سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری فرمانداری هاست.

وی افزود: شرکت گاز با همکاری فرمانداری ها طی مانوری واحدهای نانوایی دوگانه سوز را یکبار به صورت آزمایشی تست تا در زمان برودت، امکان استفاده از گاز برای این واحدها فراهم باشد.

استان گیلان 660 هزار مشترک گاز دارد

نور موسوی اظهارداشت: در حال حاضر استان گیلان بیش از 660 هزار مشترک گاز دارد که 30 هزار مشترک مربوط به بخش غیر خانگی است، هم اکنون 744 واحد عمده صنعتی و برخی واحدهای کوچک و متوسط نیز جزو مصرف کنندگان گاز هستند.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: همچنین 440 هزار خانوار در 47 شهر استان از نعمت گاز بهره مند هستند که 99.6 درصد خانوار شهری را شامل می شود.

وی از گازرسانی به 987 روستا در استان خبر داد و افزود: بر اساس پوشش خانواری 61 درصد و از حیث تعداد 38 درصد مناطق روستایی هم اکنون از نعمت گاز بهره مند هستند.

نور موسوی با بیان اینکه از 51 شهر استان گاز رسانی به سه شهر جیرنده، بره سر و دیلمان در حال اجراست، اظهارداشت: گاز دیلمان به عنوان پروژه مهر ماندگار دی ماه امسال، جیرنده و بره سر خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: گازرسانی در شهرک تاریخی ماسوله به لحاظ فنی قابلیت اجرایی ندارد و همینطور گازرسانی به شهر جدید ماکلوان شهرستان فومن امسال در برنامه قرار گرفته و این پروژه در هفته دولت سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: امسال برای گازرسانی 216 روستا پیمانکار انتخاب و در 116 روستا همزمان کار انجام شده است.

120 روستای گیلان تا پایان سال از نعمت گاز بهره مند می شوند

وی افزود: در دور نخست سفر هیئت دولت به گیلان پروژه گاز رسانی به 675 روستا به تصویب رسید که از این تعداد تاکنون 180 روستا هنوز به بهره برداری نرسیده است.

نورموسوی با اعلام اینکه اجرای مصوبات دور نخست دولت امسال به صددرصد می رسد، بیان داشت: مصوبه دور دوم که گازرسانی به دهستان تنیان شهرستان صومعه سرا بود و همینطور مطالعات پروژه گازرسانی رحمت آباد و بلوکات صد درصد انجام شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه مصوبات دور سوم سفر استانی دیر ابلاغ و همچنین با محدودیت بودجه ای مواجه بود، هم اکنون 26 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان متوسط برخورداری گاز استان و کشور را به ترتیب 61 و 44 درصد اعلام کرد و افزود: از حیث تعدادی گیلان بعد از مازندران به لحاظ متراژ شبکه، تعداد انشعابات، مشترکان و میزان سهم مصرف گاز در رتبه ششم و هفتم کشوری قرار دارد.

وی از عبور دو خط گاز یکی از شرق و دیگری از غرب در استان اشاره کرد و گفت: در شرق گیلان به واسطه فاصله کوه و دریا به ویژه در شهرستان رودسر سرعت گاز رسانی بیشتر شد.

نورموسوی افزود: در غرب به دلیل عبور لوله گاز از صومعه سرا، رضوانشهر، تالش، آستارا و همینطور بندرانزلی به واسطه موقعیت دو جانبه یکی از طرف رشت دارای خط زیر ساختی 250 صنعتی و از سمت رضوانشهر، این قابلیت برای شهرستان های مزبور فراهم شد تا درصد برخورداری گاز بالاتری داشته باشند.

وی اظهارداشت: دوسال پیش بندرانزلی به دلیل گازدار شدن تمامی روستاها به عنوان نخستین شهرستان پاک و سبز در کشور اعلام شد.

بندر انزلی؛ نخستین شهرستان پاک و سبز در کشور

مدیر عامل گاز گیلان گفت: پنج شهرستان دیگر از قبیل رضوانشهر، صومعه سرا، ماسال، رشت و آستارا درصد برخورداری خانوارها از حیث گاز به 95 درصد می رسند که به زودی بعنوان شهرستان های پاک و سبز اعلام خواهند شد.

وی ادامه داد: شرکت گاز در بخش سی ان جی فقط تامین کننده گاز جایگاه و نصب ایستگاه های گاز ورودی برای تحویل گاز و اندازه گیری گاز فروخته شده است.

نورموسوی بیان داشت: تاکنون 75 جایگاه سی ان جی در استان راه اندازی که از این تعداد 67 ایستگاه در حال بهره برداری و تزریق گاز به خودروها هستند.

وی اظهارداشت: برای تحقق اهداف قانون هدفمند سازی یارانه ها سه اقدام از قبیل مسائل فرهنگی، تجهیزات و ساختمان باید با جدیت پیگیری شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: با توجه به کارکردهای فرهنگی هرسال که به تعداد مشترکان افزوده می شود اما میزان مصرف گاز تغییرات محسسوسی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه متولیان امر باید تجهیزات و ساختمان را با هدف کاهش انرژی بسیار جدی بگیرند، افزود: در کشورهنوز بخاری های با رده بازدهی C به بالاتر وجود ندارد حتی تولیدات رده C هم انبوه نیست تا مردم بتوانند برای نقاط پر مصرف از بخاری های رده C استفاده کنند از اینرو می طلبد تولید کنندگان جدیت بیشتری داشته باشند و همینطور وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت ویژه ای از بخش صنعت اعمال کند.

نورموسوی در ادامه عایق بندی اماکن عمومی و خصوصی را از راه های جلوگیری اتلاف انرژی دانست و اظهارداشت: نادرست بودن شیوه های این عایق بندی ها خود اتلاف انرژی را به همراه دارد، بررسی ها نشان می دهد خانه های ویلایی قدیمی از اتلاف انرژی زیادی برخوردار هستند.

بخاری با رده بازدهی C به بالاتر هنوز در کشور وجود ندارد

وی بیان داشت: در ساخت و سازها به دلیل ارزان سازی ضمن کم گرفتن عرض دیوارها از مصالح دارای هدایت الکتریکی پائین نیزاستفاده نکرده که این امر خود موجب اتلاف انرژی در ساختمانها خواهد شد.

مدیرعامل گاز گیلان عنوان کرد: برای ساختمان های آپارتمانی شوفاژ و پکج به عنوان گزینه مطلوب و برای خانه های ویلایی بخاری ها معمولی توصیه می شود.

وی همچنین از واگذاری 17 خدمت شرکت گاز به ویژه محاسبات مصرف قبض مشترکان به دفاتر پیشخوان دولت خبرداد و افزود: مشترکان در صورت بروز مشکل می توانند به این دفاتر مراجعه کنند.

نورموسوی درادامه به شهروندان توصیه کرد: با توجه به فصل زمستان ضمن کنترل مسیر دودکش ها در مصرف گاز صرفه جویی کامل داشته باشند.

وی تاکید کرد: در زمان عدم حضور خانواده ها در منزل بخاری های خود را روی شمعک بگذارند این امر باعث کاهش 15 درصدی مصرف انرژی می شود.