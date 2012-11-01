جشنواره‌ تئاتر شاهرود در شان بسیج اجرا شد/تئاتر نیازمند حمایت مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تبریزیان پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری هیئت اجرایی نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان (شاهرود) با خبرنگاران در محل کانون بسیج شاهرود افزود: کانون بسیج هنرمندان شاهرود به عنوان میزبان و مجری جشنواره با تلاش همه هنرمندان خود جشنواره‌ی با کیفیت و در شان بسیج اجرا کرد.

پیشکسوت تئاتر استان سمنان با اشاره به نمایش‌های اجرا شده در این جشنواره اضافه کرد: من این کارها را بازبینی کرده بودم و معتقدم که برای اولین بار، سبک کار خیلی عالی بود.

مسئول انجمن نمایش بسیج استان سمنان همچنین در خصوص نتایج هیئت داوران جشنواره گفت: داوران این جشنواره با دقت زیادی از بین افراد مطرحی در زمینه داوری تئاتر انتخاب شده بودند و من به نظرشان احترام میذارم و قطعا هرآنچه که اعلام نموده‌اند، درست است.

تبریزیان در پایان از همه افرادی که در برگزاری این جشنواره بسیج هنرمندان شاهرود را یاری کردند تشکر کرد.

نویسندگان بومی نسبت به شور و نشاط جوانان توجه بیشتری کنند

یکی از اعضای کمیته داوران نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان(شاهرود) نیز در این نشست گفت: با تلاش بی‌شائبه هنرمندان پاک و با صفا، مسئول و اعضای کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان، رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود، فرماندهی سپاه ناحیه شاهرود و... شاهد رقابتی سالم با حرف‌های متفاوت از هنر نمایش بودیم.

علی اکبر درستی افزود: هیئت داوران این جشنواره جهت رشد و تعالی تئاتر این استان پیشنهاد کرد با توجه به جوان بودن ساختار و تکامل همه‌ گروه‌های تئاتر، شایسته است مسئولین استان به خصوص فرماندهی سپاه و مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان نسبت به تقویت وحمایت از گروه‌های نمایشی که در راستای اهداف تئاتر بسیج فعالیت دارند، توجه خاص داشته باشند.

وی تصریح کرد: امیدواریم از گروه‌های نمایشی با برگزای کارگاه‌های آموزشی حمایت شود.

دبیر شورای تخصصی تئاتر بسیج کشور اضافه کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود با توجه به نیاز جامعه خصوصا جوانان به شور و نشاط و فرهنگ و ترویج ناب بسیج بهتر است نویسندگان بومی نسبت به این امر مهم، اهتمام بیستری داشته باشند.

هنر یکی از راه‌های دوستی با عرصه‌های پیشرفت انقلاب است

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود نیز در این نشست گفت: رزمندگان ما در جبهه‌ها در زمان راز و نیاز با خدا وعرصه‌های دین با هم دوست می‌شدند، ما هم در عرصه‌هایی که انقلاب‌مان را به پیشرفت می‌رساند، با هم دوست شویم که یکی از راه‌های رسیدن به این مهم، هنر است.

سرهنگ پاسدار عباس مطهری ضمن تقدیر از بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود بخاطر برگزاری موفق این جشنواره تصریح کرد: ما باید از سیره عملی شهدا که در واقع بزرگترین هنرمندان این انقلابند، الگو بگیرید.

وی اضافه کرد: خوشبختانه کشور ما به شکرانه وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی، در زمینه‌های سخت افزاری به پیشرفت‌های بزرگی دست یافته است و اگر سبک زندگی و پیشرفت نرم افزاریمان را هم به این توفیقات گره بزنیم، سعادتمند خواهیم شد.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود گفت: درخواست می‌کنم هنرمندان متعهد بسیج، فرمایشات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در بجنورد را در عرصه تئاتر اجرایی کنند، تا باعث گسترش سطح اسلامی زندگی‌هایمان شویم.

نحوه اجرای همه بخش‌های جشنواره راضی کننده بود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این نشست خبری پیرامون برگزاری این جشنواره تئاتر گفت: نفس برگزاری اینگونه جشنواره‌ها خوب است به شرط اینکه در طول سال گروه‌های تئاتری اجرا و تمرینی مدون و برنامه‌ریزی شده داشته باشند.

حسن یزدانی افزود: با توجه به اینکه هیچ سمت اجرایی در این جشنواره نداشتم، کارها و نحو میزبانی شاهرود را با دقت نظاره کردم و ازنحوه اجرای همه بخش‌های جشنواره راضی هستم.

این پیشکسوت تئاتر استان اضافه کرد: جشنواره‌های استانی تئاتر، می‌تواند واقعیت تئاتری آن استان باشد، و نفس برگزاری جشنواره همیشه خوب بوده و هست و میدانی برای بروز و ظهور استعدادهای جدید خواهد بود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود از آزمون برگزاری این جشنواره نمره قبولی گرفت و همچون گذشته سرفراز شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود بیان کرد: باید سیاستی بیاندیشیم تا سالن‌های مخصوصی برای اجرای تئاتر در شهرستان‌ها اختصاص یابد و این سالن‌ها در طول سال همواره پویا باشند.

وی ادامه داد: نباید شنیده شود که سالن‌های تئاتری ما اختصاص به اجرای مراسم‌های غیر از تئاتر پیدا کرده است، زیرا سالن تئاتر شخصیت و تعریف خاص خود را داراست.

هنرمندان شاهرود برای برگزاری جشنواره تئاتر، بسیج شدند

مدیر کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود نیز در این نشست خبری گفت: همه هنرمندان، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان برای برگزاری جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان در شاهرود بسیج شدند.

عباس اعتماد اظهار داشت: از مشارکت خوب هنرمندان بسیجی تئاتر استان به‌ویژه هنرمندان بسیجی شهرستان شاهرود در برپائی مقدمات برگزاری نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی با تشریح فعالیت‌های کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود، اضافه کرد: جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان طی روزهای هشتم الی دهم آبان ماه در شاهرود برگزار ‌شد.

وی از همکاری مطلوب سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان شاهرود بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه شاهرود، امام جمعه شاهرود، نماینده شهرستان‌های شاهرود و میامی، معاون استاندار و فرماندار شاهرود، سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان در برپائی این جشنواره خبر داد و گفت: در نشست‌هائی که با این عزیزان و فرماندار شهرستان و همچنین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر داشتیم، همکاری کامل خود را در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره مهم به منصه ظهور گذاشتند.

اعتماد تصریح کرد: کمک‌های معنوی و راهنمایی‌های این دوستان کمک شایانی برای دست‌اندرکاران این جشنواره بود.

میزبانی شاهرود عالی بود

یکی از حاضران در نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان نیز در حاشیه این نشست مطرح کرد: میزبانی شاهرود عالی بود.

معصومه صادقی در این رابطه گفت: برگزاری افتتاحیه این جشنواره در جوار حرم شهدای گمنام برای اولین بار در این شهرستان انجام می‌شد که کار بسیار زیبا و پسندیده‌ای بود و حضور مستمر فرماندهان لشگر 58تکاور ذوالفقار در این مراسم نشانگر اهتمام آنها به بسیج می‌باشد که شایسته تقدیر است.

وی خاطر نشان کرد: ای کاش یک تئاتر اختصاصی از هنرمندان کانون بسیج هنرمندان شاهرود و با نام گروه تئاتری همین کانون در این جشنواره حضور می داشت.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه حریم ریحانه، نماهنگ روز اختتامیه و کلیپ بیداری اسلامی که همگی توسط هنرمندان و اعضای کانون بسیج هنرمندان شاهرود اجرا شد، نشان از توان بالای هنرمندان این شهرستان دارد.

جشنواره تئاتر شاهرود بستر مناسبی جهت هنرنمایی، هنرمندان

یکی دیگر از بازدیدگنندگان این جشنواره نیز در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: این جشنواره بستر مناسبی جهت هنرنمایی هنرمندان و بویژه هنرمندان بسیجی بود.

فاطمه حکم‌آبادی افزود: احساس می‌شد گروه‌های تئاتری‌ وقت کافی برای تمرین نداشتند، به غیر از چندکار، مابقی درحد انتظار نبودند.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره می‌تواند در رشد و ارتقاء بنیه علمی هنرمندان نقش بسزایی داشته باشد، افزود: آشنایی با گروه‌های مختلف و سبک‌های آنها در تعامل و همکاری با دیگران بسیار مؤثر و مفید است.

وی خاطرنشان کرد: نقد و بررسی آثار ارائه شده در این جشنواره توسط هنرمندان تئاتر استان، کار بسیار خوبی بود، چون گروه‌های شرکت کننده به ضعف و توانایی‌های خود پی می‌برند.

حکم‌آبادی با بیان اینکه جشنواره‌هایی که در زمینه تئاتر برگزار می‌شود موجب شناسایی، معرفی چهره‌های جدید و ایجاد بستر مناسب برای هنرمندان می‌شود، عنوان کرد: شناسایی گروه‌های برتر و سوژه‌های جدید، اجراهای متفاوت، شناسایی توانمندی هنرمندان و ارائه به جامعه در پیشرفت هنرمندان بویژه هنرمندان بسیجی حاضر در عرصه نمایش بسیار تاثیر گزار است.

تجمیع جشنواره‌ها از اسراف جلوگیری می‌کند

مصطفی صاحب بازیگر تئاتر استان مرکزی که میهمان شاهرودی‌ها بود نیز در این نشست خبری گفت: چون همسرم شاهرودی است به این شهرستان زیاد سفر می‌کنم و همیشه سعی دارم در زمان حضورم در این شهرستان از برنامه‌های تئاتر این شهر بازدید کنم.

وی ادامه داد: در خبرها شنیده بودم که جشنواره تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود نیز در گذشته‌ای نچندان دور برگزار شده بود.

صاحب تصریح کرد: اگر مسئولان شاهرودی این دو جشنواره را بطور مشترک برگزار می‌کردند بسیار مفید بود، بدون شک تجمع اعتبارات و مدیریت هماهنگ موجب بهتر برگزار شدن این جشنواره‌ها می‌شود، چرا که این امر به نوعی باعث پرهیز از اسراف و پرداخت هزینه‌های مضاعف، دوباره کاری و غیره می‌گردد.

وی از تلاش برگزارکنندگان این جشنواره تشکر کرد و برگزاری جشنواره بسیج را ثمره تلاش برای هویت‌بخشی به هنر اسلامی دانست.

صاحب همچنین خواستار همکاری همه هنرمندان برای تولید آثار فاخر در عرصه نمایش بویژه آثاری با مضامین "بیداری اسلامی"، "تهدیدات جنگ اقتصادی"، "تهاجم فرهنگی" و ... شد.

ابتکار مسئولین جشنواره در نحوه برگزاری، استقبال مردمی را در بر داشت

یک شرکت کننده دیگر جشنواره نیز در این نشست در خصوص نحو برگزاری نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان در شهرستان شاهرود گفت: در راستای توسعه تئاتر به‌ویژه تئاتر فاخر بسیج در جامعه چه خوب بود تمامی نمایش‌های پذیرفته شده در این جشنواره، پیش از برگزاری جشنواره در سراسر استان به اجرای عمومی در می‌آمد.

عالمه نوشک افزود: تصریح کرد: نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان با ابتکار عمل مسئولین جشنواره در نحوه برگزاری مورد استقبال عموم قرار گرفت .

وی اضافه کرد: برای اولین بار در شاهرود شاهد شکل جدیدی از برگزاری جشنواره تئاتر بودیم که باعث گردیده علاقه‌مندان زیادی را به خود جذب نماید و امیدوارم که این ابتکار در شکل برگزاری در سطح کشور فراگیر شود.

نوشک گفت: فشردگی مراسم و اجراهای متعدد در طول روز مانع از آن می‌شد که علاقه‌مندان بتوانند با خیال راحت از همه کارها بازدید نمایند و این کار باعث می‌شود مردم بعنوان مخاطبان اصلی تئاتر، امکان استفاده از همه برنامه‌های جشنواره را نداشته باشند.

هنرمندان استان سمنان ثابت کردند که اگر حمایت شوند، کارهای تاثیرگذاری عرضه می‌کنند

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان نیز در این نشست گفت: برای اجرای بهتر جشنواره، همه روزه نشست‌هایی به منظور برطرف کردن چالش‌ها، مسائل و مشکلات گروه‌های تئاتر از سوی کمیته اجرایی جشنواره برگزار می‌شد که قابل تقدیر است.

عباسعلی حسین‌پور با اشاره به اهمیت هنر تئاتر گفت: هنرمندان تئاتر استان سمنان و شهرستان شاهرود ثابت کردند که اگر از آنها حمایت شود، کارهای ارزشمند، مفید و تاثیرگذاری به مخاطبان عرضه می‌شود.

وی اضافه کرد: یکی از کارهای خوب مدیران اجرایی این جشنواره این بود که تمامی گروه‌ها می‌توانستند کار و اجرای یکدیگر را ببینند و درباره آثار یکدیگر نظر دهند و با مشاهده کیفیت کارها شبهات احتمالی در نحوه داوری به حداقل رسید.

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان تاکید کرد: جای نظر سنجی برای انتخاب نمایش منتخب جشنواره از منظر تماشاچیان خالی بود، البته این بدان معنی نیست که شائبه‌ای در رای داور است، بلکه با این کار می‌توانستیم نظر افکارعمومی برای انتخاب کار مردمی برتر را داشته باشیم.

حسین‌پور تاکید کرد: امیدوارم مسئولان سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان در صورت امکان در جشنواره‌های بعدی به این مهم نیز بپردازند.

نمایشگاه حریم ریحانه مورد استقبال جوانان قرار گرفت

مسئول کمیته حجاب و عفاف این جشنواره نیز گفت: در هفته بصریت و در فاصله زمانی بین دو عید بزرگ مسلمانان و در راستای تببین فرهنگ حجاب و پوشش زن مسلمان و افزایش بصیرت جوانان نسبت به مقوله حجاب، نمایشگاه "حریم ریحانه" را دایر کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی روبرو شد.

فاطه اعتماد اضافه کرد: در این نمایشگاه پوسترهای متعددی از حجاب زنان دوران‌های مختلف تاریخی ایران به نمایش گذاشته شد تا جوانان ما بدانند که پوشیدگی و حجاب فقط برای اسلام نبوده و دیگر ادیان و اقوام نیز در تاریخ کشورمان، حجاب داشتند.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه سعی داشتیم با ارائه پوسترهایی حجاب در دوره‌های تاریخی قبل از اسلام، حجاب از دیدگاه اسلام و قرآن، هنرمندان و شاعران ایرانی را نشان دهیم.

مسئول کمیته حجاب و عفاف نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان (شاهرود) خاطرنشان کرد: اگر امکانات و بودجه کافی می‌داشتیم تا در کنار این نمایشگاه، برنامه‌های جانبی دیگری مانند میزگردهای تخصصی حجاب با حضور علمای اهل فن، انتشار بروشورها و ویژه‌نامه تخصصی حجاب و عفاف، برگزاری مسابقه 20 حدیث عفاف، برگزاری مسابقه پیام کوتاه عفاف و ... برگزار می‌کردیم، قطعا راضی‌تر بودم.

اعتماد در خاتمه اظهار داشت: امیدواریم این نمایشگاه در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و ترغیب جوانان به استفاده از آن، آشنایی جوانان با فلسفه عفاف و تاریخچه آن در تمدن‌ها و ادیان جهان و ارایه الگوی مناسب حجاب و اصالت بخشی به فرهنگ عفاف، موفق بوده باشد.