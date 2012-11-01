علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حل مشکلات تولید و صنعت نیازمند یاری همه مسئولان استان است، اظهار داشت: در حال حاضر 3.5 درصد از واحدهای صنعتی فعال کشور در استان البرز مستقر است.



وی ادامه داد: استان البرز دارای رتبه هشتم جاذبه های سرمایه گذاری است که 5 درصد از مجموع اشتغال بخش صنایع کشور را نیز به خود اختصاص داده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: تشکیل کارگروه صیانت از تولید در دستور کار ما است که با جدیت پیگیری می شود.



مهدوی گفت: با این کارگروه می توان بسیاری از مشکلات صنعتگران را حل کرد.

وی تصریح کرد: نگاه جزیره ای و عدم همکاری برخی دستگاه های خدمت رسان استان کمکی به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نکرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اظهار داشت: کنسرسیوم صادراتی نیز مورد توجه ما است که اهدافی را در آن دنبال می کنیم.

