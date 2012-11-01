پایان مرداد آخرین فرصت به افغانی های غیرمجاز در تهران

سردار محمود صادقی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در پاسخ به اینکه چه زمانی می توان اعلام کرد که شهروندان درخواست صدور گذرنامه را از خانه انجام دهند گفت: هم اکنون شهروندان از طریق دفاتر پلیس به علاوه 10 درخواست صدور گذرنامه را اعلام می کنند ولی اینکه شهروندان از خانه بتوانند درخواست روادید کنند در دستور کار پلیس قرار گرفته البته باید یکبار را به پلیس +10 مراجعه کنند.

صدور گذرنامه های مفقودی 6 ماه و تعویض گذرنامه 8 روزه است

رئیس پلیس گذرنامه در مورد مدت زمان طولانی تعویض گذرنامه گفت: بر اساس دستورالعمل صادر شده 6 ماه زمان می برد تا گذرنامه مفقودی دوباره صادر شود و این نیاز به گزارشها و استعلاماتی دارد و شاید در این مدت گذرنامه پیدا شود. البته برخی افراد که ضرورت صدور گذرنامه دارند با ارائه نامه از سوی مراجع ذیصلاح گذرنامه آنها صادر می شود.

وی گفت: در مورد تعویض گذرنامه باید گفت که در کمتر از 8 روز صادر می شود.

سفر به ترکیه و سوریه نیازی به گذرنامه ندارد

سردار صادقی در مورد کشورهایی که نیازی به صدور گذرنامه ندارند گفت: هم اکنون با کشورهای ترکیه، سوریه به صورت دو طرفه لغو روادید و با اقلیم کردستان و آذربایجان به صورت یک طرفه لغو روادید هستیم.

رئیس پلیس گذرنامه در مورد طرح ساماندهی اتباع بیگانه گفت: در بخش اتباع مجرد قرار شد هر چه زودتر به افغانستان بازگردند و در خصوص افاغنه متاهل قرار شد سفارت افغانستان به آنها گذرنامه بدهد و تا یک سال به مرور تمدید روادید شود.

وی گفت: به تمامی افغانیهای تهرانی اعلام کردیم هر چه زودتر اقدام به ثبت نام کرده و با معرفی نامه از سوی استانداری برای دریافت روادید اقدام کنند. مدت زمان اعلام شده هم تا پایان آبان ماه است و اگر تا پایان این ماه اقدام نکنند به عنوان اتباع غیر مجاز با آنها برخورد می شود.

سردار صادقی گفت: تاکنون 137 هزار جلد گذرنامه برای خانوارهای افغانی ساکن در کشور صادر شده که 59 هزار جلد آن برای تهران بوده است که حدود 20 هزار خانوار افغانی در تهران برای دریافت گذرنامه مراجعه کرده اند.