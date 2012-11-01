هواپیماهای تبریز از باند بتنی پرواز می کنند/ مقاومت باند بتنی در برابر یخ زدگی

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده شدن زیر ساختهای باند بتنی فرودگاه تبریز خبر داد و گفت: زیرسازی باند فرودگاه در حال اتمام بوده و تا حدود دو هفته آینده ساخت رویه بتنی آغاز می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: باند بتنی در سه فاز در حال اجرا بوده و با توجه به آخرین تکنیک روز دنیا و با مشارکت کارشناسان موفق و مطرح اجرا می شود.

جمشیدی تکنیک لایتینیک کت دو را تکنیک اجرایی در فرودگاه تبریز عنوان کرد که این شیوه تاکنون تنها در فرودگاه امام (ره) اجرا شده است.

معاون عملیات فرودگاه تبریز به طول عمر بالای این باند بتنی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه فرودگاه تبریز، فرودگاه جنگی و پایگاه دوم شکاری کشور بوده و برای نیروی هوایی مورد استفاده قرار می گیرد، رویه باند در معرض خطر هواپیماهای شکاری است که برای جلوگیری از خطرات و مشکلات مختلف از رویه بتنی در این فرودگاه استفاده می شود.

وی افزود: در ساخت این رویه تغییرات زیادی انجام شده تا در برابر سرما مقاوم بوده و یخ زدگی پایینی داشته باشد همچنین برای آب کردن یخ زدگی در فصل سرما مشکلی بوجود نیاید.

