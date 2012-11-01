برگزیدگان دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان بوشهر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین پایانی این جشنواره که صبح پنجشنبه با حضور گروه های شرکت کننده ، هنرمندان و مسئولان استانی ، کشوری و مسئولان محلی شهرستان گناوه برگزار شد از برگزیدگان جشنواره تقدیر به عمل آمد.

جواد جمیری رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر در این مراسم از همکاری سازمان ها و ادارات شهرستان گناوه که برای برپائی این جشنواره همکاری تنگاتنگی را داشتند تشکر کرد.

وی همچنین خواستار همکاری همه هنرمندان برای تولید آثار فاخر در عرصه نمایش شد و افزود: برگزاری جشنواره بسیج ثمره تلاش برای هویت بخشی به هنر اسلامی است.

رئیس انجمن نمایش بسیج استان نیز با اشاره به چگونگی روند برگزاری جشنواره گفت: هنرمندان تئاتر از پنج شهر استان در جشنواره حضور داشتند که در طول سه روز جشنواره به ارائه آثار خود پرداختند.

محمد مظفری سپس به برنامه جنبی این جشنواره پرداخت وگفت: برگزاری جلسات کارشناسی و برگزاری نمایشگاه کتاب از دیگر برنامه های دهمین جشنواره تئاتر بسیج این دوره بوده است .

وی با اشاره به موضوعات نمایش های جشنواره بسیج اظهار داشت: موضوع نمایش ها در جشنواره بسیج آزاد است وهنرمندان می توانند نمایشنامه هائی با موضوعات مختلف را دراین جشنواره ارائه نمایند .

در ادامه حبیبی منش فرماندار گناوه از برگزار کنندگان جشنواره تشکر نمود وبرگزاری این جشنواره ر ا در توسعه فرهنگی موثر دانست و سپس کورش زارعی از هنرمندان توانمند تئاتر و سینمای ایران که داوری جشنواره را برعهده داشت، از روند برگزاری جشنواره تقدیرکرده ودر ادامه به خوانش آرائ هیئت داوران پرداخت که براین اساس آثار برگزیده به این شرح اعلام شدند.

در بخش طراحی صحنه از کریم محمودی با نمایش کوارتت پر تقدیر و از نمایش شیوع درد تاریخ به عنوان اثربرگزیده تجلیل شد.

در بخش موسیقی از اکبر انصاری مقدم با نمایش شیوع درد تاریخ تقدیر و جایزه برگزیده به حسین لاله رخ از شعله های موج و بادبان ماه اهدا شد.

در بخش بازیگری آقایان حامد مهینی از رقص گاومیش ها و اسماعیل شهرستانی از شعله های موج رتبه سوم لقمان بحرانی از نمایش زیر باران از تو می خوانم رتبه دوم و رضا داوودی از شعله های موج رتبه اول را کسب کردند .

در بخش بازیگری زن زیبا دریاسفر از نمایش هامبورگ،بصره ، قوچان و الهام چنانی از رقص گاومیش ها مشترکا رتبه سوم ، نیلوفر داودی از نمایش سرهنگ مسلسل جاده رتبه دوم و و مریم رسولی از زیر باران از تو می خوانم حائز رتبه اول شدند.

در بخش نمایشنامه نویسی از جواد صداقت برای نمایشنامه شیوع درد تاریخ تقدیر شد و جایزه برگزیده به حسین زارعی نویسنده سرهنگ مسلسل جاده اهدا شد.

در بخش کارگردانی نیز فضل الله عمرانی کارگردان نمایش هامبورگ ، بصره قوچان رتبه سوم ، لقمان بحرانی کارگردان نمایش زیر باران از تو می خوانم رتبه دوم و سعید گلچمن کارگردان نمایشنامه شیوع درد تاریخ رتبه اول را کسب کردند.