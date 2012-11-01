پرداخت تسهیلات به طرح های کشاورزی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح پنجشنبه در سیزدهمین کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان، با بیان اینکه امسال 230 میلیارد تومان تسهیلات این بخش به استان ابلاغ شده است، اظهارداشت: تا پایان سال مالی باید این تسهیلات در استان پرداخت شده و برای توسعه بخش کشاورزی هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی محو توسعه استان بوده و بخش اعظمی از اشتغال استان را شامل می شود، افزود: هزینه کرد این تسهیلات در سطح استان تاثیر چشمگیری در رونق کشاورزی خواهد داشت.

رشید با اشاره به خراسان جنوبی نسبت به سایر استانها میزان جذب مطلوبی نداشته است، افزود: در این استان طرح ها با رعایت ضوابط و قوانین ارائه می شود و به همین دلیل برخی طرح های بزرگ هنوز در کارگروه ملی کشاورزی در تهران مطرح نشده، که باید برای جذب اعتبار به این طرح ها پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در این راستا باید نظارت ها جدی تر انجام شده و این تسهیلات به افراد بهره بردار بخش کشاورزی و افرادی که در حوزه کشاورزی فعالیت می کنند پرداخت شود، افزود: باید روند پرداخت طرح ها تسریع یابد و طی چهار ماه فرصت باقیمانده تا پایان سال این تسهیلات پرداخت شود.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید جلسات کارشناسی در سطح شهرستانها و روستاها بری اطلاع رسانی بیشتر مردم و کشاورزان در خصوص طرح توسعه کشاورزی بیشتر برگزار شود، افزود: مشکلات و موانع در اجرای این طرح باید شناسایی و رفع شود.

به گفته وی در بانک عامل که بانک کشاورزی است، نیز در صورت وجود مشکل، باید شعبه های اعتباری این بانک در شهرستان ها افزوده شود.

رشید با اشاره به اینکه رونق کشاورزی در استان و پرداخت این تسهیلات از مهاجرت جوانان به شهرها و نقاط پر جمعیت جلوگیری خواهد کرد، عنوان کرد: رسیدگی به امور زندگی وظیفه اصلی مسئولان بوده و نباید در این زمینه کوتاهی کنند.

وی استفاده از روش های نوین کشاورزی از جمله آبیاری قطره ای، تسطیح و یکپارچگی اراضی و... را از عوامل موفقیت در رونق کشاورزی استان عنون کرد و بیان داشت: در این راستا باید ایجاد صنایع تبدیلی، تمکیلی و غذایی در استان نیز پیگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی بر ارائه طرحهای کاربردی و عملیاتی از سوی اعضای کارگروه تاکید کرد و گفت: هم اکنون طرح های کشاورزی خوبی در کارگروه توسعه کشاورزی استان ارائه شده، که باید در این راستا اولویت بندی شود طرح های ریز، متوسط و کلان همگی منجر به پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی شوند.