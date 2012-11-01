کنسرت موسیقی سنتی آوای کهن در اراک برگزار می شود

رضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کنسرت از مجموعه برنامه های عید تا عید این انجمن است که پس از برگزاری موفق کنسرت همایون شجریان بعنوان دومین برنامه بزرگداشت این ایام در تاریخ یازدهم و دوازدهم آبانماه برگزار می شود.

وی با بیان این که این کنسرت به سرپرستی خانم یاسمین رحمتی اجرا می شود، افزود: در این کنسرت بازسازی آواز طاهرزاده صورت گرفته و خواننده گروه بهنام حسینی است.

مسئول انجمن موسیقی استان مرکزی ادامه داد: در این کنسرت یاسمین رحمتی نوازنده سنتور، کیارش ترکمان نوازنده تار، شادی وحیدی نوازنده تار و بم تار، مونا فلاح و الهام حبیب تبار نوازندگان سه تار، میثم ستایش نوازنده کمانچه و مصطفی موزونی نوازنده تنبک است.

ربیعی یادآور شد: این کنسرت طی 2 روز ساعت 19 در فرهنگسرای آئینه اراک برگزار می شودو علاقمندان برای تهیه بلیت می توانند به انجمن موسیقی استان مرکزی و هنرکده بیداد مراجعه کنند.

