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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

کنسرت موسیقی سنتی آوای کهن در اراک برگزار می شود

کنسرت موسیقی سنتی آوای کهن در اراک برگزار می شود

اراک – خبرگزاری مهر: مسئول انجمن موسیقی استان مرکزی از برگزاری کنسرت موسیقی آوای کهن در اراک خبر داد.

رضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کنسرت از مجموعه برنامه های عید تا عید این انجمن است که پس از برگزاری موفق کنسرت همایون شجریان بعنوان دومین برنامه  بزرگداشت این ایام در تاریخ یازدهم و دوازدهم آبانماه برگزار می شود.

وی با بیان این که این کنسرت به سرپرستی خانم یاسمین رحمتی اجرا می شود، افزود: در این کنسرت بازسازی آواز طاهرزاده صورت گرفته  و خواننده گروه  بهنام حسینی است.

مسئول انجمن موسیقی استان مرکزی ادامه داد: در این کنسرت یاسمین رحمتی نوازنده سنتور، کیارش ترکمان نوازنده تار، شادی وحیدی نوازنده تار و بم تار، مونا فلاح و الهام حبیب تبار نوازندگان سه تار، میثم ستایش نوازنده کمانچه و مصطفی موزونی نوازنده تنبک است.

ربیعی یادآور شد: این کنسرت طی 2 روز ساعت 19 در فرهنگسرای آئینه اراک برگزار می شودو علاقمندان برای تهیه بلیت می توانند به انجمن موسیقی استان مرکزی و هنرکده بیداد مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1733874

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