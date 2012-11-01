به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در حالی وارد روزهای پایانی خود شده که به جرات میتوان گفت امروز جمعیت بازدیدکننده از این رویداد رسانهای قابل مقایسه با چهار روز قبل نبود و پنجشنبه 11 آبان شلوغترین روز این دوره از نمایشگاه مطبوعات تاکنون بوده است.
بازدید صبحگاهی و در واقع غافلگیرکننده علی لاریجانی رئیس مجلس از نمایشگاه مطبوعات، از اتفاقات جالب امروز بود؛ وی حدود 10 دقیقه مانده به 9 صبح به مصلی آمد و پس از بازدیدی یک ساعته، محل برگزاری نمایشگاه مطبوعات را ترک کرد.
علاوه بر رئیس مجلس، امروز چهرههای خبرساز دیگری هم به نمایشگاه آمدند که از آن جمله میتوان به محمد نوریزاد از متهمان فتنه سال 88 اشاره کرد که حوالی ساعت 11 به مصلی آمد و حضورش دوام چندانی نیافت.
او پس از آنکه در غرفههای متعدد بخش روزنامهها و خبرگزاریها حاضر شد و به گفتگو با مردم پرداخت و به سوالات برخی خبرنگاران هم در مورد برخی مسائل سیاسی روز جواب داد، با شعارهای «مرگ بر منافق» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه» در یکی از راهروهای شبستان مواجه و مجبور به ترک نمایشگاه مطبوعات شد.
سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، محمدجواد حق شناس فعال حزبی، غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس، جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه، سیداحمد میرعلایی رئبی بنیاد سینمایی فارابی، عزت الله انتظامی بازیگر سینما، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده «قصههای مجید»، شیلا خداداد و سیدجوادهاشمی از بازیگران، محمد سعیدیکیا وزیر سابق مسکن و شهرسازی، کامران نجفزاده و مرتضی حیدری از گویندگان خبر و سیدعلی ضیاء مجری تلویزیون، از دیگر چهرههایی بودند که امروز به نمایشگاه آمدند.
هر چند امسال طرفداران پرسپولیس دلِ خوشی از بازی تیمشان در مسابقات لیگ برتر ندارند - البته بدون احتساب 6 گلی که دیروز زدند - حضور این تیم در قامت رسانه در نمایشگاه مطبوعات بسیار پررنگ بوده است.
در یکی از راهروهای شبستان دو روزنامه پیروزی و پرسپولیس جنب هم قرار گرفتهاند و در غیاب روزنامههای رقیب دیرینه خود استقلال، هیاهوی زیادی برپا کردهاند.
در یکی از این دو غرفه زیباترین گلهای این تیم در سالهای اخیر برای حاضران پخش میشود و با هر بار چسبیدن توپ به تور در صفحه تلویزیون، قرمزها به وجد میآیند و لااقل برای دقایقی از فکر کردن به جایگاه تیمشان در لیگ برتر خلاص میشوند!
دیگر حاشیه ورزشی امروز نمایشگاه حضور مهدی حب درویش فوتبالیست ایرانی رکورددار روپایی سرعتی با توپ در جهان بود. حب درویش که نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است، امروز هم در نمایشگاه مطبوعات هنرنمایی کرد و روپاییهایی خود را با یک توپ تنیس در یکی از راهروهای شبستان آغاز کرد.
هر چند حاضران از این هنرنمایی به وجد آمده بودند، اما با توجه به ازدحام امروز جمعیت در نمایشگاه مطبوعات، بعید است حب درویش امروز رکورد ضعیفترین رقیبش را هم زده باشد!
یکی از موضوعات نه چندان خوشایند نمایشگاه امسال مطبوعات، سوز سرمایی است که از در انتهایی شبستان وارد سالن میشود که در مقایسه با گرمای بخش مرکزی، ناخودآگاه همه را به یاد آب و هوای چهارفصل مناطق مختلف ایران میاندازند.
اما نکتهای که نیاز است مسئولان نمایشگاه به آن توجه کنند، تنها سرد بودن این قسمت از شبستان نیست بلکه در کج سلیقگی در قرار دادن نشریات کودک با مخاطبان خردسالشان در این قسمت است!
امسال هم مسئولان غرفهها هریک به نوعی به دنبال جذب مخاطبان به غرفههایشان هستند؛ یکی مسابقه برگزار میکند و به مردم می گوید راس فلان ساعت بیائید تا جایزه برندههایتان را بدهیم، یکی تا جایی که پیچ ولوم صدای اکویش میرسد، آن را میچرخاند و هرچه دوست داشته باشد، پخش میکند و ....
اما ترغیب همه بازدیدکنندگان - تاکید میشود همه بازدیدکنندگان - به تجمع در جلوی یک غرفه برای گرفتن عکس یادگاری از فوت و فنهای تازه اهالی مطبوعات برای جلب مردم به رسانههایشان است.
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