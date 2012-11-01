مسیر راهپیمایی 13 آبان در همدان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این شورا مسیر راهپیمایی در شهر همدان از میدان امام(ره) آغاز و پس از طی کردن چهارراه شریعتی، ایستگاه شریعتی و خیابان پاسداران به مصلای نماز جمعه ختم می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان اعلام کرد: مراسم راهپیمایی 13 آبان در 70 نقطه از استان همدان برگزار خواهد شد.

همچنین به همین مناسبت سازمان دانش آموزی استان همدان با صدور بیانیه ای مردم را به حضور در این راهپیمایی دعوت کرده است.

در این بیانیه آمده است: 13 آبان به عنوان برگ زرینی در تاریخ پرافتخار مردم سرزمین ایران اسلامی ، یادآور حوادث مهمی در شکل گیری انقلاب اسلامی است.

در این بیانیه آمده است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در 13 آبان 43 از یکسو و اعتراضات گسترده دانش آموزان به دخالت های آمریکا در امور داخلی ایران در 13 آبان 57 و اوج گیری انقلاب با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان انقلابی در 13 آبان 58 ابعاد جدیدی از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و حرکت ملت در مسیر مبارزه با استکبار جهانی را رقم زد.

این بیانیه می افزاید: بی شک دانش آموزان و فرهنگیان آگاه و همیشه در صحنه نقش اساسی در این حماسه عظیم داشته و در همه صحنه های انقلاب از ابتدا تا امروز نیز نقش اساسی و تعیین کننده داشته و در زمان کنونی نیز با تبعیت از اندیشه های حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای نیز حامی دستاوردهای انقلاب بوده و در همه صحنه ها حضور فعال و اثر بخش داشته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: مربیان و دانش آموزان عضو تشکل های این سازمان همراه با آحاد مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی ضمن گرامیداشت این روز تاریخی و به یاد ماندنی در راهپیمایی روز 13 آبان حضوری باشکوه داشته و ضمن محکوم کردن اعمال ستمگرانه استکبار جهانی بار دیگر با آرمان های انقلاب شهدای گرانقدر و رهبری تجدید بیعت می کنند.