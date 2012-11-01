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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

با حضور قدیری ابیانه/

یادواره شهید ادواردو انیلی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد

یادواره شهید ادواردو انیلی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: یادواره شهید ادواردو انیلی با حضور دکتر قدیری ابیانه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در استرالیا و مکزیک صبح پنجشنبه در آئین یادواره شهید ادواردو انیلی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیرامون شخصیت و نقش این شهید در دین اسلام سخنانی را ایراد کرد که باعث شناساندن این شخصیت به نسل جوان به‌ویژه دانشجویان شد.

دکتر محمدحسن قدیری ابیانه دلایل مسلمان شدن شهید ادواردو انیلی را بیان کرد و ادامه داد: این شهید براساس مقایسه ای که در بین ادیان ابراهیمی انجام داد به حقانیت دین اسلام پی برد.

وی اضافه کرد: این مقایسه نه تنها در مورد شخصیت این شهید صورت گرفنه بلکه بعضی از سران فمنیست‌ها به این مقایسه پرداخته‌اند و دیدند که زن مسلمانی را که به دلیل حجاب بدبخت می پندارند نه تنها بدبخت نیست بلکه شان و ارزش انها در جوامع اسلامی بیشتر از جوامع غربی است که زن را وسیله‌ای برای شناساندن کالاهای خود می‌دانند و تا این اندازه مقام زن را زیر سوال می‌برند.

سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در استرالیا و مکزیک در ادامه به بحث پیرامون موشوع اسلام هراسی توسط غربی‌ها پرداخت و افزود:  یکی از دلایل این اسلام هراسی برای جلوگیری از تشرف افرادی مثل ادواردو به دین مبین اسلام اصلاح نفس است. 

کد مطلب 1733884

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