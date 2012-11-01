صبای قم با 13 بازیکن بومی وارد لیگ دسته اول هندبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از امروز بازی‌های مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور آغاز می‌شود، صبای قم همانند تمام تیم های لیگ دسته اول هندبال با جدیت در بازار نقل و انتقالات به دنبال جذب بهترین مهره ها بود و در نهایت ترکیب خود را با حضور 13 بازیکن بومی و پنج بازیکن از سایر تیم‌های لیگ برتری و دسته اولی انتخاب کرد.



اقدامات وسیع و گسترده برای تشکیل تیمی منسجم در لیگ هندبال



در این بین برخی تیم ها چهره های مطرح و سرشناس سایر تیم ها را به خدمت می گیرند و برای آن رقم بالایی را می پردازند اما بعضی از تیم ها نیز هستند که به دلیل مسائل و مشکلات مالی و شاید هم موضوعات دیگری، بازیکنان کلیدی خود را از دست می دهند.



از جمع 12 تیم حاضر در این دوره از مسابقات لیگ دسته اول هندبال قهرمانی مردان باشگاه های کشور، تیم هندبال صبای قم نیز از آغاز مهلت نقل و انتقالات تا کنون اقدامات وسیع و گسترده ای برای تشکیل تیمی منسجم در لیگ این فصل آغاز کرده است.



در کنار تمام فعالیت ها و اقداماتی که مسئولان باشگاه صبای قم این روزها برای در اختیار گرفتن مهره های کار آمد به منظور همراهی این تیم در مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور انجام می دهند، کادر فنی برای جایگزینی مهره های کلیدی فصل گذشته پنج بازیکن جدید به همراه 13 بازیکن قمی را انتخاب کردند.



صبا در جدال با نمایندگان کرمانشاه، زنجان، یزد، آمل و فلاورجان



بعد از پایان مرحله نهایی فصل قبل رقابت های لیگ دسته اول، از یک سو به دلیل پایان قرارداد با باشگاه و از سوی دیگر به نظر کادر فنی، جدایی چند بازیکن فصل گذشته از تیم هندبال صبای قم قطعی شد تا مسئولان ین تیم را به فکر جایگزینی مناسب برای آنها بیاندازد.



مسعود مومنی، محمد علی افتخار، اشکان ممقانی، مسعود محسنی و علی تاج بخش بازیکنان هستند که به ترتیب از باشگاه های آلومینیوم اراک، ذوب آهن اصفهان، اعتماد ایرانیان مشهد، ذوب آهن و فولاد اکسین بهبهان به تیم صبا آمده اند.



در حالیکه این بازیکنان رسما به تیم هندبال صبای قم جدا پیوسته اند، کادر فنی صبای قم 13 نفر دیگر را از بین بازیکنان قمی برای حضور در مسابقات لیگ دسته اول هندبال قهرمانی مردان باشگاه های کشور انتخاب کرده است.



مهران بیدخام، رضا سفیدگر، محمد خیل خانه، مصطفی کاوندی، حسین یزدانی، مرتضی مخبرنژاد، احمد فلاح، رسول روحانی، محسن ولیان، هادی طاهری، سیدمرتضی ابوترابی، جواد وصالی و رضا قوجالوی بازیکنان بومی تیم صبای قم هستند.

