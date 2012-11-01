سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که ظهر پنجشنبه با حضور کارکنان ستادی و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد، محمدرضا محمدی به سرپرستی مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد منصوب و از خسرو مشرف زاده تقدیر شد.

محمدی پیش از این ریاست مرکز بهداشت شهرستان گچساران را برعهده داشت.

اجرای طرح انطباق در بیمارستان امام سجاد ضروری است

سرپرست بیمارستان امام سجاد(ع) بر لزوم اجرای طرح انطباق در بیمارستان امام سجاد(ع) تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان دهراب پور گفت: لازم است دست اندرکاران این حوزه، مسئولیت پذیری، حضور به موقع بر بالین بیمار، نظم و انضباط اداری وهم چنین تکریم ارباب رجوع را سرلوحه عملکرد خود قرار دهند.

وی بیان داشت: برنامه ریزی برای ارزیابی کیفی و اجرای منشور حقوق بیمار، در دستور کار این کمیته قرار می گیرد.

دهراب پور اجرای طرح انطباق را یکی از الزامات اجرایی این بیمارستان عنوان کرد و افزود: بر مبنای این طرح، امور درمانی، همگام و مطابق با موازین شرعی و اسلامی اجرا خواهد شد.

همایش مربیان تربیت بدنی وبهداشت درمدارس گچساران برگزار شد

رئیس آموزش وپرورش گچساران گفت:همایش مربیان تربیت بدنی وبهداشت درمدارسگچساران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرادی افزود: تربیت بدنی وسلامت لازمه علم آموزی استوباید به بحث ورزش در مدارس به صورت اساسی توجه شود.

وی بیان داشت: مربیان تربیت بدنی در دوره ابتدایی با تلاش و پشتکار خویش در آینده ورزشکارانی حرفه ای را تحویل جامعه خواهند داد.

مرادی مهمترین برنامه های تربیت بدنی را اجرای نظام 3-3-6 و طرحهای مقطع ابتدایی عنوان کرد.

200 دانش آموز یاسوجی با شهدای گمنام تجدید پیمان کردند

معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش بویراحمد گفت: همزمان باهفته بسیج دانش آموزی200 دانش آموزان از محل مدرسه خود تا تپه نورالشهدا پیادروی کرده و با تقدیم شاخه های گل با شهدای گمنام تجدید پیمان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهاءالدین ملک حسینی افزود: این دانش آموزان از مدرسه راهنمایی "فرزانگان" شهید بهشتی یاسوج با پوشش لباسهای بسیجی در گلزار شهدا حضور یافتند.

وی بیان داشت: آسایش وآرامش جامعه ما مرهون خون شهداست و دانش آموزان امروزی با تحصیل، تهذیب و ورزش باید از خون شهدا دفاع کنند.

وی افزود: دراین آئین از15 دانش آموز برتر در این مراسم تجلیل شد.