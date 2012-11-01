محتکر لوازم خانگی در قم 136 میلیون تومان جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور اظهار داشت: برخی از اصناف و کسبه در خلال جریانات اقتصادی کنونی متاسفانه با سوء استفاده از وضعیت بازار، دست به احتکار کالاها و اجناس زده بودند که به مجازات‌های سنگینی نیز محکوم شده اند که از جمله جریمه 136 میلیون تومانی برای محتکر انواع لوازم خانگی بود.



وی در ادامه افزود: انبار احتکاری اجناس فروشنده لوازم خانگی مذکور در حین بازرسی‌های مشترک بازرسان این سازمان و اداره کل تعزیرات و پلیس آگاهی استان در جاده کوه سفید قم شناسایی و سپس در حضور مالک کالاها ثبت و ضبط و انبار پلمپ شد که پس از پایان تحقیقات باتوجه به عدم اعلام موجودی انبار، امتناع مالک از عرضه و فروش کالا و احتکار به قصد گرانفروشی مجرم شناخته شد و به پرداخت جزای نقدی به مبلغ مذکور محکوم گردید.



نا امنی قم برای محتکران



رئیس کمیسیون نظارت شهرستان قم تصریح کرد: تبیین حقوق مصرف کنندگان و همراهی در نبرد اقتصادی وظیفه کلیه کسبه و بازاریان است و نباید این وهم در جامعه رسوخ نماید که کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در بازار دچار کمبود است چراکه به فضل خداوند، تدابیر لازم جهت تامین کالا در بازار اتخاذ شده و هیچ جایی برای نگرانی دراین مورد نیست.



عالی پور افزود: در راستای کنترل و نظارت بیشتر بر عرضه مطلوب و جلوگیری از برخی سودجویی‌ها، اکیپ‌های بازرسی را افزایش داده‌ایم و فضای استان را برای محتکران ناامن کرده‌ایم و امیدواریم هم شهروندان و هم کسبه فضای اقتصادی کشور را درک نمایند و از افراط گرایی در مصرف و از زیاده طلبی در فروش کالا، پرهیز کنند.

