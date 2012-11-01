اولین جشنواره "نماز، علی و فاطمه" در تبریز برگزار شد

نسرین پیرسمساری صبح پنجشنبه در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین جشنواره "نماز، علی و فاطمه" ویژه فرزندان فرمانداری و استانداری آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می شود که از جمله برنامه های اجرا شده در آن اجرای برنامه جشن تکلیف ویژه فرزندان فرمانداری ها، تجلیل از برگزیدگان دلنوشته دانش آموزی و همچنین چاپ کتاب " رهاورد اولین جشنواره نماز " از دیگر برنامه های اجرا شده در حاشیه این جشنواره است.

وی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی در بحث ارزش گذاری به نماز و فعالیت های انجام گرفته در این باره دارای رتبه بسیار خوبی در کشور می باشد ،همچنین شورای اقمه نماز استان دارای رتبه اول در سطح کشور است.

پیرسمساری افزود: اجرای برنامه هایی در خصوص ارزش گذاری به مسئله نماز و استمرار و ادامه این حرکات در مدارس و ادارات موجب تشویق جوانان به امر نماز و موج آفرینی در میان این قشر می شود.

وی به ضرورت توجه بیشتر رسانه ها به مسائل دینی مربوط به جوانان اشاره کرد وگفت: توجه رسانه ها به امر نماز موجب گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه شده و سبب می شود جامعه طراوت خود در خصوص مسائل دینی به خصوص نماز را حفظ کند.