گرایش به دوپینگ کم شده است/ از 553 آزمایش فقط سه نمونه مثبت بود

لطفعلی پورکاظمی، لطفعلی پورکاظمی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: در طول نه ماه گذشته میلادی از 553 ورزشکار آزمایش دوپینگ گرفته ایم که تنها سه مورد مثبت اعلام شده است. این سه مورد شامل دو ورزشکار جودو و یک موآی تای کار بود.

وی ادامه داد: از اکثریت رشته‌های ورزشی، لیگ‌ها و مسابقات مختلف تست گرفتیم. در مجموع روند اطلاع رسانی و آموزش دپینگ به گونه ای بوده است که طی چند وقت اخیر شاهد کاهش آمار دوپینگ به شکل کاملا محسوسی بوده ایم.

رئیس فدراسیون پزشکی- ورزشی با بیان اینکه موفقیت خوب ما این بوده است که در چند رویداد مهم تست‌هایمان مثبت اعلام نشد، افزود: در بازی‌های آسیایی گوانگجو، المپیک و پارالمپیک 2012 لندن هیچ نمونه مثبتی از ورزشکاران ایرانی اعلام نشد که این افتخار بزرگی برای ورزش کشورمان محسوب می‌شود.

پورکاظمی گفت: انواع مواد دخانیاتی به همراه نسکافه و قهوه و همچنین مواد کافئین‌دار احتمالا از سال 2014 به بعد جزو داروهای ممنوعه اعلام خواهد شد. در حال حاضر مسئولان امر بنا دارند تست‌های گرفته شده در المپیک را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود چند درصد ورزشکارانی که در المپیک مدال طلا گرفته اند، از دخانیات یا مواد کافئین‌دار استفاده کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: قلیان های میوه ای فاقد نیکوتین است، اما با مصرف این مواد احتمال وقوع 14 نوع سرطان و دو سکته وجود دارد.