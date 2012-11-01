شمار تردددو لاین آزادراه کرج به تهران 145 هزار خودرو بوده است

محمد جواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آمار تردد 10مهر امسال آزاد راه کرج به تهران و بالعکس پل کلاک 145 هزار و 346 خودرو بوده است.



وی ادامه داد: آزاد راه کرج به قزوین و بالعکس 95 هزار و 936 خودرو تردد کرده است.



مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان البرز افزود: محور کرج به چالوس و بالعکس گچسر تعداد 24 هزار و 604 وسیله نقلیه تردد کرده است.



عطرچیان تصریح کرد: محور کرج به قزوین جاده قدیم نیز 9 هزار و 627 خودرو تردد کرده است.



مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان البرز اظهار داشت: طی روز پنج شنبه و جمعه میزان تردد خودروها از محورهای مواصلاتی استان البرز بیشتر است.

