دیدار نماینده مردم دیر در مجلس با خانواده شهید سهولی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی احمدی صبح پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید محمود سهولی در روستای ملاسالمی شهرستان دیر گفت: دوام انقلاب اسلامی ما و عزت و اقتداری که اکنون در دنیا به دست آورده ایم که می توانیم حرف اول را بزنیم، به برکت دعای خانواده معظم شهدا است.
وی افزود: اکنون ما هرچه داریم از شهادت، ایثار و جوانمردی شهدا و استقامت خانواده معظم شهدا است و تا رمقی داریم باید راه شهدا را ادامه دهیم.
نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما هر چه توان بگذاریم که برای مردم و نظام خدمتگذاری کنیم باز نمیتوانیم گوشهای از ایثارگری شهدا را جبران کنیم زیرا آنان از عزیزترین سرمایه خود یعنی جان را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.
وی افزود: اکنون دشمنان اسلام دنبال توطئه چینی هستند که مردم را از آینده انقلاب اسلامی دلسرد کنند اما این انقلاب و مردم به برکت خون شهدا ثابت قدم مانده و راه شهدا را ادامه خواهند داد.
حجتالاسلام احمدی ادامه داد: مادر شهید با تاسی از بانوی نمونه اسلام حضرت فاطمه(س) و پدر شهید با تاسی از مولای متقیان علی(ع) و سالار شهیدان امام حسین(ع) از فرزندان عزیز که حاصل دسترنجشان بود، گذشتند و آنان را روانه جبههها کردند تا اسلام زنده باقی بماند.
مادر شهید محمود سهولی گفت: شهید محمود سهولی در سن 15سالگی عاشق جبهه وجنگ بود و به فرمان امام خمینی(ره) به جبهه رفت تا اسلام زنده بماند.
وی افزود: فرزند شهیدم محمود علاقه زیادی به امام و انقلاب داشت و اهل قرآن و دعا و راز و نیاز در شب بود و در میان فرزندانم از اخلاق و رفتار خاصی برخورداربود.
پدرشهید نیز گفت: شهدا با شناخت کامل و با اطاعت از رهبر خود به جبهه رفتند و جان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردند و اکنون نیز ما خوشحالیم که مسئولان خانواده شهدا را فراموش نمیکنند.
نظر شما