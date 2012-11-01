آخرین وضع مناطق ناآرام/ تلفات سنگین تروریستها در حلب و حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، روز گذشته تروریستها بمبی را در داخل کیسه زباله در خیابان شلوغی در منطقه سیده زینب(زینبیه) منفجر کردند که بر اثر آن 11 نفر کشته و شمار دیگری زخمی شدند.



به گفته یک منبع در بیمارستان الصدر منطقه زینبیه دمشق، اجساد هفت شهید و همچنین 25 مجروح که برخی از آنها حال وخیمی داشتند، به بیمارستان منتقل شد.



وضع امنیتی دمشق و حلب



در منطقه معضمیه الشام در حومه دمشق نیز انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در خیابان اصلی، چندین زخمی به جا گذاشت.



خبر دیگر اینکه تروریستها، سه بمب دست ساز را در منطقه المزه دمشق منفجر کردند که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت.



از حلب هم خبر می رسد واحدهایی از نیروهای مسلح سوریه، با هدف قرار دادن مقرها و تجمعات تروریستها در حلب و حومه آن، تلفات سنگینی به آنها وارد و تجهیزات و مقرهای آنها را نابود کردند.



نیروهای مسلح سوریه همچنین موفق شدند مقادیری سلاح و مهمات از تروریستها به دست آورند.



در حرستا و زملکا در حومه دمشق، در عملیات نیروهای مسلح سوریه علیه تروریستهایی که به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دست می زدند، شماری از آنها از جمله فردی به نام بسام علوش سرکرده گروه موسوم به "سپر پایتخت" کشته شدند.



وضع امنیتی لاذقیه



در شهر لاذقیه، دستگاههای ذیربط توانستند تونلی به طول یکصد متر را در خیابان الجانودی در محله الصلیبه کشف کنند که تروریستها برای تردد و به عنوان مکانی برای مخفی کردن سلاحها و تجهزات خود استفاده می کردند.



وضع امنیتی حمص

در ابل و المبارکیه، کفرعایا، السلومیه و جوبر در حومه حمص، نیروهای مسلح سوریه با گروههای تروریستی که به شهروندان و نیروهای حفظ امنیت حمله می کردند، درگیر شدند که طی تعداد زیادی از تروریستها کشته شدند.

همچنین در این درگیری، تعدادی از خودروهایی که تروریستها برای انتقال سلاح و مهمات به کار می بردند، منهدم شد.